Funcionária de lotérica é investigada após furtar bilhete premiado da Mega-Sena de R$ 34 mil

Uma funcionária de uma casa lotérica em Taguatinga, no Distrito Federal, é investiga pela Polícia Civil por furtar um bilhete premiado da quina da Mega-Sena de uma cliente, no valor de R$ 34 mil. O caso foi registrado na última quinta-feira (13).

Conforme as investigações, a vítima foi à lotérica resgatar o prêmio, mas a atendente afirmou a ela que o bilhete não estava premiado. A suspeita, depois, disse que ficaria com o comprovante para jogá-lo no lixo, mas não o fez.

Segundo o Metrópoles, a funcionária admitiu à Polícia que desviou não apenas esse bilhete, mas também outro prêmio de um bolão da Lotofácil, no valor de R$ 400, e disse estar arrependida de ambos os crimes.

O proprietário da lotérica decidiu demitir a colaboradora por justa causa. Conforme o G1, ele também colabora com as investigações e presta assistência para que a vítima consiga sacar o prêmio do bilhete.

A atendente deve ser indiciada por furto mediante fraude.

Como a vítima descobriu a fraude?

A cliente lesada disse que, após ouvir da atendente que o bilhete não estava premiado, foi para casa e conferiu na Internet que os números haviam sido, de fato, sorteados. Com a informação, ela voltou à lotérica para confrontar a funcionária, e foi quando a suspeita tentou se livrar do bilhete rasgando-completamente.

O ato, porém, foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

