Soldado de 19 anos é espancado em trote por cinco colegas do serviço militar em SP

Um soldado do Exército Brasileiro, de 19 anos, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra cinco colegas do serviço militar por agressão. O episódio ocorreu no interior do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, no centro de Pirassununga (SP). Na denúncia, ele detalhou que foi atacado pelos militares com pedaços de pau e outros objetos. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (17).

O Comando Militar do Sudeste informou que foi instaurado inquérito policial militar para apurar e que os envolvidos serão punidos e expulsos do Exército. Em nota, declarou ainda que a Força de Armada não compactua com qualquer conduta ilícita envolvendo seus integrantes.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o soldado teria sofrido um surto psicótico após passar pela sessão de tortura. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima precisou ser atendida no pronto-socorro local em virtude das agressões e realizou exame de corpo de delito.

O caso foi registrado como lesão corporal no 1° Distrito Policial de Pirassununga.

'Iniciação' ao serviço militar

Segundo a defesa da vítima, o rapaz sofreu lesões na região posterior das coxas, nádegas e braço. Ele completava o primeiro ano de serviço obrigatório e seria transferido.

Ao Estadão, o advogado da vítima disse os agressores falaram para a vítima que a violência seria uma espécie de "iniciação" ao serviço temporário, um "batismo" — e definido pelo grupo como algo "comum" naquela situação. A reportagem questionou o Exército sobre e aguarda retorno.

Ainda segundo o advogado, os cinco - quatro soldados e um cabo - teriam então abaixado as calças do soldado, tentando introduzir objetos entre as nádegas. O rapaz conseguiu se desvencilhar e sair do local, mas foi contido e agredido em outro depósito da unidade, com pedaços de paletes e outros objetos, durante aproximadamente meia hora.

Já em casa, a vítima teve um surto psicótico. Houve intervenção da polícia militar e o jovem foi socorrido pelo Samu. Segundo a defesa, ele foi medicado e liberado na manhã desse domingo (19), e está em acompanhamento psicológico.