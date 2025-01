Homem que agrediu gerente de supermercado com pá diz que foi motivado por reclamações da esposa

Danielson Martins Paiva, preso em flagrante por agredir com uma pá o gerente de um supermercado em Sinop, interior de Mato Grosso, disse à Polícia Militar que o ataque foi motivado após a esposa, que é funcionária do local, reclamar da gestão. As informações são do g1.

Segundo o delegado Sérgio Ribeiro, o acusado afirmou que a esposa era frequentemente chamada à atenção no trabalho e que não tinha tirado uma folga a qual tinha direito. Porém, a autoridade enfatiza que a investigação ainda não encontrou nenhuma violação de direitos trabalhistas.

"Não há justificativa para aquilo ali. Se tivesse alguma violação de direito trabalhista, o que não foi confirmado, o recurso não era esse. Nós temos a Justiça do Trabalho", afirmou.

O delegado também informa que o gerente do supermercado, identificado como Claudio Soares dos Santos, não tinha qualquer ligação com o setor que a esposa de Danielson trabalha. A informação corrobora com uma fala de Claudio ao g1, logo após receber alta do hospital.

Não tenho contato com os funcionários, mas sempre cobro das lideranças. Cobrei uma líder pela manhã sobre o abastecimento. Ela que conversou com a funcionária e não sei a forma que ela transmitiu essa informação. Acho que ela passou para o marido que eu tinha assediado moralmente ela, mas não tive nenhum contato com essa funcionária Claudio Soares Em entrevista ao g1

De acordo com relatos ouvidos pela polícia, a esposa de Danielson era uma funcionária bem avaliada no supermercado. Ela chegou a pedir demissão, mas os líderes da empresa convenceram ela a ficar.

Agressor está preso preventivamente

Primeiramente detido em flagrante, a prisão de Danielson foi modificada para preventiva, sem prazo para terminar. A decisão foi assinada pela juíza Rosângela Zacarkim dos Santos, no último domingo (19).

A magistrada cita "extrema violência" por parte do homem durante o ataque. Danielson usou uma pá do próprio supermercado contra Claudio, que estava de costas para ele, falando ao telefone.

[A vítima] estava de costas e falando ao telefone, revelando a brutalidade do comportamento do agressor, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública. Além disso, a prisão preventiva do autuado faz-se necessária, também, para resguardar a integridade física da vítima Trecho da decisão da juíza Rosângela Zacarkim Documento foi obtido pelo g1

Em entrevista ao portal da TV Globo, Claudio afirmou que celular diminuiu impacto do ataque. "Nunca esperava que algo assim poderia acontecer. Saí do hospital só no fim de domingo. Ele [agressor] foi para me matar mesmo e o que me salvou foi o celular, que estraçalhou dentro do meu ouvido e tive que levar ponto na orelha. Mas foi o celular que me protegeu da pancada”, explicou.

