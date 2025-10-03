Estudante com microcefalia ganha 3º lugar em torneio de beyblade; comemoração viraliza nas redes

O estudante de apenas quinze anos, Gustavo Simões, levou para casa o terceiro lugar em um campeonato de beyblade, que aconteceu em Belo Horizonte, na última sexta-feira (27). A prática esportiva contribui para o desenvolvimento cognitivo de Gustavo, que tem microcefalia.

O jovem começou a participar da competição em junho deste ano e, desde então, com muito estudo e treino para se aperfeiçoar, chegou ao pódio. Gustavo competiu na categoria geração X, que é a quarta geração da franquia beyblayde, lançada em 2023.

A mãe de Gustavo, Camila Simões, compartilha que a paixão do filho pelos famosos piões começou aos oito anos, vendo vídeos de batalhas no YouTube.

Camila confessa que nem sabia o que eram os beyblades, mas, em 2020, a mãe cedeu aos pedidos do filho e o presenteou com o objeto. Desde essa época ela conta que ele não desgruda mais dos piões.

Além das competições, o estudante também grava vídeos para seu canal no YouTube, com a ajuda da mãe, mostrando seus piões e batalhas.

Desenvolvimento e superação

Os vídeos que Gustavo produz para a internet, além de serem a realização de um sonho, também são uma a oportunidade de desenvolvimento, já que seus vídeos são roteirizados e ajudam a melhorar, a cada dia, a fala do competidor.

Com orgulho, a mãe de Gustavo conta que a prática e os campeonatos ajudam o jovem a trabalhar a cognição, coordenação e a concentração, além de colocá-lo em situações de convivência em grupo, exigindo que ele aprenda sobre regras e cooperação.

Ele me mostra que não existem limites quando há dedicação. É muito orgulho Camila Simões Mãe de Gustavo

Segundo Camila, os colegas de campeonato receberam Gustavo de braços abertos e comemoram juntos cada vitória dele. Ela relata ainda que acompanhar o crescimento de seu filho é como assistir uma vitória todos os dias.

Estagiário sob supervisão de Aline Conde*