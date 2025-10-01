Diário do Nordeste
Bem-vindo, outubro! Celebre o mês com 10 mensagens para amigos e a família

Décimo mês do ano começa nesta quarta-feira

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
imagem de fila de crianças, entrando em sala de aula. ao lado da porta, uma professora ruiva com a mão para o alto, cumprimentando um dos alunos. imagem ilustra conteúdo com mensagens para o mês de outubro
Legenda: Outubro tem, entre as datas comemorativas, o Dia das Crianças e o Dia do Professor.
Foto: Drazen Zigic/Shutterstock

O décimo mês do ano de 2025 começa nesta quarta-feira, com expectativas de diversas famílias pela comemoração do Dia das Crianças, no próximo dia 12.

O mês ainda pode ter um clima de brincadeiras sombrias, com as celebrações e festas de Halloween, e um dia de homenagens aos professores (15).

Uma curiosidade é que outubro tem esse nome numa referência ao número oito, já que ele era o oitavo mês do antigo calendário romano.

Para marcar a chegada deste novo mês, o Diário do Nordeste separou 10 mensagens para você compartilhar. Confira!

  1. “Um novo mês se inicia e, com ele, uma nova oportunidade de recomeçar. Seja bem-vindo, outubro!”
  2. “Desejo que outubro seja um mês colorido e cheio de vida!”
  3. “A verdade é que, quando se está conectado consigo mesmo e focado em seus objetivos, todos os meses são uma nova chance de realizar um sonho! Bem-vindo, outubro!”
  4. “Que o novo mês seja um período cheio de bençãos e felicidades, e que você possa superar os seus limites todos os dias”.
  5. “Encare o novo mês como uma página em branco, uma nova oportunidade para escrever seu destino. Então, agarre logo uma caneta e não esqueça: você é o único autor da sua história.”
  6. “Então, outubro chegou, trazendo consigo o cansaço de um ano inteiro e o frio na barriga por outro que está para começar… Que seja um mês feliz!”
  7. “Outubro é a preparação para o encerramento de mais um ciclo, um momento para refletir sobre suas escolhas passadas e pensar em decisões futuras. Aproveite os próximos dias com sabedoria”
  8. “Se eu pudesse fazer um pedido a outubro, teria apenas um: que ele seja um mês de vitórias para você, que tanto amo!”
  9. “Falta pouco para o ano acabar, mas ainda temos muito para viver. Bem-vindo, outubro!”
  10. “Que, em outubro, não nos faltem força e determinação para vencer os desafios de todos os dias.”
