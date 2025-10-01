Bem-vindo, outubro! Celebre o mês com 10 mensagens para amigos e a família

O décimo mês do ano de 2025 começa nesta quarta-feira, com expectativas de diversas famílias pela comemoração do Dia das Crianças, no próximo dia 12.

O mês ainda pode ter um clima de brincadeiras sombrias, com as celebrações e festas de Halloween, e um dia de homenagens aos professores (15).

Uma curiosidade é que outubro tem esse nome numa referência ao número oito, já que ele era o oitavo mês do antigo calendário romano.

Para marcar a chegada deste novo mês, o Diário do Nordeste separou 10 mensagens para você compartilhar. Confira!