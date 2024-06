Economista que deu aula para Dilma e José Serra, Maria da Conceição Tavares virou ícone nas redes

Falecida neste sábado (8) aos 94 anos, a economista e ex-deputada federal Maria da Conceição Tavares inspirou não só gerações de alunos de Economia, mas também vários jovens que transformaram seu jeito único de discutir o cenário político-econômico em conteúdos que viralizam nas redes sociais, a transformando em um ícone.

O jeito incisivo de cobrar uma política econômica aliada à justiça social deixava claro sua indignação perante a desigualdade que assola o País. Suas falas, concedidas em entrevistas nos anos 90 e em aulas dos cursos de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) são reproduzidas até em conteúdo no TikTok e em sátiras e textos reflexivos no X (antigo Twitter).

Um trecho da entrevista dela sobre política econômica para o programa Roda Viva, da TV Cultura, nos anos 1990, viralizou no X em 2020.

“Se você não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata”, Roda Viva, 1995, gênia Maria da Conceição Tavares, que faleceu hoje aos 94 anos. 🥺



— Jeje (@jejezaum) June 8, 2024

"Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira desde o pós-guerra", afirmou quando ainda era deputada federal.

Na ocasião, ela ainda destacou que decepcionou com companheiros que compartilhavam dos mesmos ideais, mas acabaram os deixando de lado na carreira política.

"Se você não se preocupa com a justiça social, com quem paga conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata", acrescentou.

Além das falas, a imagem da professora também virou meme por seu jeito excêntrico de dar aula, inclusive fumando.

Antes disso, no entanto, Maria da Conceição já inspirava personagens humorísticos. Ainda nos anos 1990, a humorista Nária Maria (1931-2000) criou a personagem Maria da Recessão Colares na "Escolinha do Professor Raimundo" e no programa "Chico Total", ambos idealizados por Chico Anysio (1931-2012), inspirado na renomada economista.

Trejeitos, cabelo, voz, roupas faziam alusão da personagem à Maria da Conceição.

A economista se notabilizou pela defesa de uma sociedade mais justa e solidária e formou diversas gerações de economistas na UFRJ e na Unicamp, incluindo nomes como a Dilma Rousseff, ex-presidente da República e atual presidente do Banco dos Brics, e José Serra, ex-senador e ex-governador de São Paulo.

Nascida em 1930 em Anadia, no distrito de Aveiro, em Portugal, ela migrou para o Brasil em meio à ditadura salazarista, em 1954, estabelecendo-se no Rio de Janeiro. Naturalizou-se brasileira em 1957 e, no País, desenvolveu uma extensa carreira como economista, sendo influenciada pelo pensamento de Celso Furtado, Caio Prado Jr. e Ignácio Rangel.