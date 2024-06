Namorado de empresário morto após peeling de fenol gravou procedimento em clínica de SP

O namorado de Henrique da Silva Chagas, paciente que morreu aos 27 anos após realizar um peeling de fenol, registrou imagens do companheiro ao longo do procedimento na clínica de estética Natália Becker, em São Paulo.

As imagens foram gravadas por Marcelo Camargo, 49, no dia 3 de junho, segundo informações do g1, e mostram uma funcionária fazendo "cortes" no rosto dele antes da aplicação do ácido. Em dado momento, as fotos e vídeos mostram o rosto do homem sangrando.

O administrador de empresas afirmou, em entrevista ao g1, que a funcionária chegou a passar um "anestésico tópico" no rosto do namorado, pouco antes de Natalia prosseguir com os cortes na face do paciente.

"É como se fosse uma ponta de agulha, e ela ia rabiscando, ferindo mesmo. Ficou o rosto inteiro bem ferido, bem machucado", descreveu Marcelo, que namorava Henrique há 3 anos. Natalia os teria tranquilizado, dizendo que a conduta era preparatória da pele para receber o fenol.

Após esse momento, o namorado da vítima parou de fazer imagens e permaneceu fora da sala onde o peeling seria realizado. Segundo relato dele ao g1, os cortes no rosto duraram 10 minutos, somados a mais 40 minutos de aplicação do ácido.

R$ 5 mil foi o valor pago por Henrique pelo procedimento, que, conforme Marcelo, era "o sonho" do rapaz, devido a marcas de acne na adolescência.

"Ele só falou que sentiu muita dor, muita queimação, muita ardência, bem forte mesmo. Mas que ele tava suportando por ser o sonho dele", pontuou Marcelo em entrevista ao portal.

Cortes no rosto

Os advogados de Marcelo e da mãe de Henrique afirmam ter consultado especialistas em peeling de fenol e que estes, diante das imagens registradas, frisaram que os cortes no rosto não fazem parte do procedimento estético de aplicação do ácido.

À TV Globo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) informou que não seria possível analisar o procedimento feito pela clínica de Natalia Becker somente por vídeos e fotos.

Já o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) e a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (Anesco) declararam que procedimentos com o uso do fenol devem ser realizados exclusivamente por médicos ou profissionais capacitados e regulamentados.

De acordo com as entidades, o procedimento é invasivo e os medicamentos usados podem causar taquicardia. Natália se apresentava como esteticista, mas não é graduada em estética nem medicina.

A influenciadora e esteticista Natalia Fabiana de Freitas, mais conhecida como Natalia Becker, foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual pelo uso do peeling de fenol