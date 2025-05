Diocese afasta padre flagrado bêbado e pede orações ao sacerdote

O padre Danilo Felix Franco, detido por embriaguez ao volante na madrugada de segunda-feira (19), foi afastado das funções pela Diocese de Registro (SP) nesta terça-feira (20). Segundo a Igreja, ele também passará por tratamento terapêutico.

O sacerdote se envolveu numa confusão em um posto de gasolina da cidade. Segundo frentistas que trabalham no local, o religioso tomava bebidas alcoólicas, e chegou a quebrar garrafas de vidro no chão.

Ao tentar ser contido pelos funcionários, demonstrou então sinais de agressividade, e chegaram a ser ameaçados. Com sinais visíveis de embriaguez, policiais o viram dentro do carro prestes a sair, e foi levado para a delegacia.

Veja também País Pais são presos suspeitos de tortura e maus-tratos contra filha de 4 anos em Goiás

Danilo aceitou ser submetido a exame de sangue para constatar o álcool, foi liberado e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para coleta. Entretanto, devido ao estado ao qual se encontrava, não foi possível que ele prestasse depoimento, mas o caso foi registrado como embriaguez ao volante.

Agora, a Polícia Civil irá fazer a instauração do inquérito, pegar o interrogatório do padre e receber o resultado do exame toxicológico, que deve sair em 15 dias.

Já o bispo diocesano de Registro, Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior, disse que o padre Danilo fará um acompanhamento terapêutico “por algum tempo”, e que a decisão partiu dele e do Conselho de Presbíteros.

Citando a falta de padres, o bispo também pediu orações junto à população para que Deus mande “numerosos servidores”, e que “em suas orações, rezem também pelo Pe. Danilo, pois, é um filho de nossa terra e continua sendo padre de nossa Diocese”, disse ele.

Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior, bispo diocesano de Registro, disse ao portal g1, que o padre responderá pelas consequências canônicas, além das civis.

Leia a nota do Bispo Diocesano de Registro

“Tendo tomado conhecimento dos últimos fatos envolvendo um membro de nosso Clero Diocesano, vimos a público pedir perdão pelo escândalo gerado entre os fiéis católicos, diante daqueles que mesmo não professando a fé católica têm grande estima e proximidade à Igreja e, enfim, aos que porventura foram moralmente feridos por tais fatos.

Com efeito, nos recorda o saudoso Papa Francisco que “a Igreja, na sua essência, é uma Igreja de fé e sempre relacional, e só curando as relações doentias é que nós podemos tornar a Igreja sinodal. Como poderemos ser críveis na missão se não reconhecemos os nossos erros e não nos inclinamos para curar as feridas causadas com os nossos pecados?”.

A partir do conhecimento do fato, o Clérigo envolvido receberá, imediatamente, as devidas implicações canônicas, além das civis que já estão em curso.

Reiteramos o compromisso da Igreja Católica de não tolerar quaisquer tipos de atitudes, sobretudo por parte de sua hierarquia, que gerem escândalo e desfigurem a sua missão”.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.