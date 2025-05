Pais são presos suspeitos de tortura e maus-tratos contra filha de 4 anos em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu, na segunda-feira (19), um homem e uma mulher suspeitos de tortura e maus-tratos contra uma criança de quatro anos. A investigação teve início após a corporação receber uma denúncia acompanhada de vídeos que mostram a criança sendo agredida pela própria mãe.

Nas imagens, é possível ver a vítima sendo enforcada, ameaçada com faca, além de sofrer tapas, puxões de cabelo e agressões com objetos domésticos. Também há registros de xingamentos e abuso verbal. Em alguns trechos, a criança chega a desmaiar após as agressões.

Veja também País Policial é morto com tiro na cabeça em operação na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro País Defesa alega que juiz que usou nome falso por 40 anos tem 'transtorno de personalidade'

De acordo com a Polícia Civil, a mãe, de 27 anos, era quem gravava os vídeos e os enviava diretamente ao pai da menina. A motivação do crime ainda está sendo apurada. A investigação revelou que o homem, mesmo tendo conhecimento das agressões, não tomou qualquer providência para proteger a filha nem procurou as autoridades.

A criança é fruto de uma relação extraconjugal do pai com a mulher investigada.

Segundo os agentes, o vídeo mais antigo encontrado foi gravado em outubro de 2023, enquanto o mais recente data de poucas semanas atrás.

No momento em que foi acolhida pela Polícia Civil, a criança não apresentava lesões aparentes. A guarda foi retirada da mãe pelo Conselho Tutelar e repassada a um familiar, que assumiu a responsabilidade pelos cuidados e bem-estar da criança.

Os pais podem responder pelos crimes de maus-tratos e tortura. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.