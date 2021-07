Cinemateca Brasileira tem galpão atingido por incêndio em São Paulo

Um galpão Cinemateca Brasileira em São Paulo foi atingido por incêndio nesta quinta-feira (29). Fogo se alastrou pelo local, localizado na Vila Leopoldina, na Zona Oeste da capital paulista, e foi controlado por volta das 19h45. As informações são do G1 SP.

O Corpo de Bombeiros informou que o galpão possui diversos materiais inflamáveis. A ocorrência foi recebida pela corporação às 18h04, e 11 viaturas foram enviadas ao local. Não há registro de vítima. A causa do fogo não foi descoberta. Mas, de acordo com ex-funcionários da Cinemateca, o incêndio teria começado com um curto-circuito do ar-condicionado.

O prédio em questão não é a sede principal da Cinemateca, que fica na Vila Mariana, na Zona Sul da capital paulista. Mas o depósito atingido também abriga parte de seu acervo, como filmes de 35 mm e 16 mm, feitos de material altamente inflamável. Eles seriam cópias para exibição, não os rolos originais, que ficam em outro local. Além deles, também ficam guardados ali o acervo da Programadora Brasil - projeto do antigo Ministério da Cultura para exibição de conteúdo em circuitos não comerciais -, documentos e equipamentos museológicos, como projetores antigos. Abandono da Cinemateca A Cinemateca Brasileira está de portas fechadas para o público há mais de um ano e vem sendo gerida diretamente pelo Governo Federal desde julho de 2020. Antes, era a Associação Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), uma Organização Social (OS), que estava tomando conta do acervo de 250 mil rolos de filmes. Com o contrato encerrado em 31 de dezembro de 2019, a OS ainda manteve pelos sete meses seguintes uma equipe técnica improvisada, sem recursos e salários, a fim de não abandonar o equipamento. Na época, funcionários e entidades realizaram diversos protestos afirmando que a instituição passava pela maior crise desde a sua fundação, em 1946. Incêndio e alagamento Em 2016, outro galpão da Cinemateca, ao lado da sede da Vila Mariana, foi atingida por um incêndio. Cerca de 500 obras foram destruídas. Em 2020, após temporal, o galpão da Cinemateca ficou alagado. Parte do acervo foi comprometido.