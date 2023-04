Chefe de facção usa sistema de barricadas para deter a Polícia, mas acaba preso no RJ

Chefe de uma facção criminosa, Rafael Alves, também conhecido como Peixe, foi preso em uma operação na Vila Aliança, comunidade do Rio de Janeiro. A prisão foi nessa terça-feira (4). Para impedir o trabalho da Polícia, o criminoso utilizava um elaborado sistema de barricadas, que dificultava o acesso dos agentes à localidade. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), o esquema usava ônibus e caminhões como barreiras, além de ter até mesmo um gerente próprio.

“Eles aperfeiçoaram as barricadas com jacarés e trilhos, e com pneus, que eles ateiam fogo na aproximação da polícia [...] Pros trilhos não serem retirados na passagem dos blindados, barricadas móveis com ônibus e caminhões sequestrados, colocados nas comunidades pra obstruir as equipes policiais”, explicou o delegado Felipe Curi.

PRISÃO

Aproveitando-se da dificuldade de locomoção dos agentes, Rafael tentou utilizar um veículo para fugir com dois seguranças, mas teve o paradeiro exposto por um helicóptero da corporação, que acompanhou a tentativa de fuga.

No carro, a Polícia encontrou dois fuzis e uma pistola dourada, "arma de estimação” do criminoso. Os itens foram apreendidos e os três homens, presos.

Detido em 2015, Peixe chegou a cumprir pena em prisão domiciliar, sendo monitorado via tornozeleira eletrônica, em 2021, mas rompeu o equipamento.

CONFLITO ARMADO

Antes de conseguir capturar Peixe, agentes e membros da quadrilha do criminoso trocaram tiros. Durante a ação, um de seguranças de Rafael, identificado como Fi, foi baleado e acabou morrendo. O homem tinha passagem por homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa.