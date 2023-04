Articuladora dos ataques no Rio Grande do Norte, 'Bibi Perigosa' é presa no Rio de Janeiro

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu Andreza Cristina Lima Leitão, também conhecida como 'Bibi Perigosa', na tarde deste domingo (2). Conforme a polícia, ela é uma das principais articuladora dos ataques no Rio Grande do Norte, que ocorreram em março deste ano. As informações são do G1.

De acordo com os agentes, Andreza foi presa em um shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 'Bibi Perigosa' seria uma das chefes de facção que controla o tráfico no Estado do Rio. A prisão foi efetuada por Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

A suspeita estava sendo monitorada há uma semana. Andreza estaria escondida na Vila Kennedy. Havia, em desfavor a ela, um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

"Andreza criou um grupo de comunicação entre os criminosos que ela intitulou ‘Companhia dos Artilheiros'", informou o delegado assistente da DRE, Rodrigo Coelho.

Ataques no Rio grande do Norte

Os ataques em diversas cidades do Rio Grande do Norte iniciaram no dia 14 de março. Ações orquestradas por facções criminosas causam terror à população, com incêndios e tiros contra prédios públicos, veículos, comércio e até residências. A Força de Segurança Nacional foi destacada para combater os crimes.

As forças de segurança já prenderam, até 25 de março, 187 suspeitos pelos ataques no RN. Foram realizadas operações de combate a organizações criminosas.

A Polícia do Estado também apreendeu dinheiro, drogas e munições. Produtos de furto foram recuperados. Nesses casos, não foram divulgados quantidades ou valores.