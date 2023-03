Operação prende 13 pessoas de facção criminosa responsável por ataques no Rio Grande do Norte

Uma operação nesta quarta-feira (22) terminou com a prisão de 13 pessoas ligadas à organização criminosa que desde a semana passada perpetra ataques no Rio Grande do Norte.

Entre as 13 pessoas, uma é mulher. Na facção, as mulheres são conhecidas como "cunhadas", pois são esposas de faccionados, conforme o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN).

A ação policial foi conjunta entre agentes do MPRN, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar (PM), da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (Seap) e da Força Nacional (FN).

"A operação Sentinela contou com a participação de três promotores de Justiça, 16 servidores do MPRN, 60 policiais federais, 38 policiais rodoviários federais, 96 policiais militares e 24 policiais penais. Dois helicópteros das forças de segurança do RN prestaram apoio à ação", informou o MP.

Mandados

Além das prisões, a Operação Sentinela ainda cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Canguaretama, Bom Jesus, Santo Antônio, Caiçara do Norte, Acari e Macau.

A maioria dos presos já possuía condenação por envolvimento com grupos criminosos, tráfico de drogas, roubos e homicídios. Alguns cumpriam medidas cautelares como uso de tornozeleiras eletrônicas, que foram violadas para que eles praticassem os novos crimes.