Bomba explode em Ponte de Igapó, em RN; cidade sofre com ataques há 8 dias

Uma bomba explodiu embaixo da Ponte de Iguapó, no Rio Grande do Norte, durante o fim da tarde desta terça-feira (21). Conforme o g1, a via é uma das mais movimentadas de Natal e da acesso à Zona Norte da cidade. Com explosão, moradores e motoristas ficaram em alerta.

Agentes policiais interditaram a via para o esquadrão antibombas buscar outros artefatos. No entanto, não foi encontrado dano aparente na estrutura e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou o trânsito às 18h55.

Polícia Militar "Eles detonaram um artefato explosivo por baixo da ponte. Então, a gente fechou aqui os acessos, o pessoal do Bope (Batalhão de Operações Especiais) está vendo se tem algum resquício ou até outro artefato para garantir a segurança da população que trafega pela ponte".

Em nota, a Polícia Militar declarou ainda que a vistoria técnica do Bope apontou que bomba "se tratava de um recipiente com pólvora prensada, similar à fogos de artifício, que produziu um alto efeito sonoro com presença de fumaça".

Ponte sem dano na estrutura

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, motoristas afirmam que local "tremeu" com a explosão.

A PRF apontou que foi encontrado apenas "vestígios de pólvora", sem danos à estrutura. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte deve realizar ainda "uma avaliação técnica mais precisa".