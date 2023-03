Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária é autorizada para conter ataques criminosos no RN

O Ministério da Justiça autorizou a utilização da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária nos presídios do Rio Grande do Norte após diversos ataques criminosos que aumentaram na madrugada de terça-feira (14). Medida seguirá em vigor por 30 dias, conforme foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (15).

A Força Tarefa deve "exercer a coordenação das ações das atividades dos serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos".

A busca por melhores condições nos presídios do Estado seria a razão por trás da onda de crimes, conforme apontou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) do Rio Grande do Norte.

O titular da Pasta, Francisco Araújo, disse que a ordem para a onda de violência partiu do interior do sistema de privação de liberdade. Segundo ele, os detentos exigiram ter acesso a televisores e a visitas íntimas, entre outros pedidos.

Ataques criminosos no Rio Grande do Norte

Pelo menos nove cidades do Rio Grande do Norte sofreram ataques a tiros e incêndios criminosos, na madrugada desta terça-feira (14). De acordo com a Sesed, um "eventual aumento de ocorrências criminosas" é monitorado desde segunda-feira (13). As informações são do g1.

De acordo com a pasta, dois suspeitos foram presos e uma pessoa morreu. Os criminosos tiveram como alvo o Fórum de Parnamirim, uma base da Polícia, uma prefeitura, secretarias e estabelecimentos comerciais.

As cidades que aconteceram os crimes foram Acari, Caicó, Campo Redondo, Jaçanã, Lajes Pintadas, Parnamirim, Santo Antônio e São Miguel do Gostoso.

A capital, Natal, também foi atingida pelos ataques, tendo uma base da Polícia Militar alvejada com tiros e uma tentativa de incêndio no local.

Um ônibus foi incendiado na cidade de Parnamirim e afetou a rede de energia elétrica para pelo menos 100 casas. Uma loja de motos foi atacada em Caicó. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte informou que o efetivo policial foi ampliado.