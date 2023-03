Ataques no Rio Grande do Norte fazem Flávio Dino autorizar envio da Força Nacional

O ministro da Justiça Flávio Dino informou, nesta terça-feira (14), que agentes da Força Nacional estão autorizados a reforçar a segurança no Rio Grande do Norte, após a série de ataques criminosos que ocorreu em pelo menos 19 cidades desde a madrugada.

O anúncio foi realizado por Dino nas redes sociais. Segundo o ministro, os agentes podem chegar ao estado ainda hoje, atendendo a um pedido da governadora Fátima Bezerra.

Serão enviados 100 agentes da Força Nacional, 30 viaturas e 30 policiais penais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para dar apoio operacional em estradas do interior.

"Atendendo à solicitação da governadora Fátima, do Rio Grande do Norte, autorizei o envio da Força Nacional para colaborar com a ação das forças estaduais de segurança. Outras ações estão sendo providenciadas e posteriormente serão anunciadas", escreveu Flávio Dino no pronunciamento.