Aluno é encontrado morto na UFRN; causa não foi identificada

Um estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi encontrado morto nos terrenos da instituição, na manhã desta terça-feira (14). O aluno ainda não teve a identidade divulgada. As informações são do G1.

O estudante foi encontrado, já sem vida, no Setor I do Campus Central, localizado na capital do estado, Natal. Conforme relatado pela assessoria da universidade, o aluno cursava Ciências Econômicas e não teve a causa da morte identificada até o momento.

Em nota, a UFRN informou que a direção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e a Diretoria de Vigilância Patrimonial (DSP) estiveram à disposição do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), ajudando nos trabalhos das equipes.

No Centro de Ciências Sociais Aplicadas, as aulas foram suspensas nesta terça.