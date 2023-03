Jogo entre ABC e Flu-PI será com portões fechados após ataques criminosos no Rio Grande do Norte

A partida entre ABC e Fluminense-PI pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste será com portões fechados. O jogo, marcado para as 21h30 no estádio Frasqueirão, em Natal, não terá a presença de torcedores por conta da crise na segurança pública no Rio Grande do Norte.

O estado vive uma onda de ataques criminosos a prédios públicos, privados, comércios, além da queima de veículos nas ruas, desde a última terça-feira (14), quando ocorreram 103 atos criminosos em todo o Rio Grande do Norte. Diante do cenário, a força policial disse que não teria efetivo suficiente para um jogo com grande público.

Jogo que vale muito

Como se trata da última rodada da primeira fase, o jogo não poderá ser adiado. O ABC tem 11 pontos na tabela de classificação e pode se classificar até com um empate diante do Fluminense-PI, dependendo da combinação de resultados.