Avião cai e deixa uma pessoa morta na Serra de Santa Catarina
Segundo Corpo de Bombeiros, outra pessoa ficou gravemente ferida no acidente
Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina, deixando uma pessoa morta e outra ferida. A cidade está localizada a 114 km de Florianópolis.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a pessoa ferida foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O acionamento para a ocorrência foi registrado por volta das 17h10, em uma região chamada Caneleira, próximo ao bairro Santa Clara, com o deslocamento de duas equipes ao local.
Até o momento, não se sabe qual a causa do acidente. Imagens após a queda mostram o avião, de matrícula PUKFR, virado com as rodas para cima e a frente danificada.
Informações da Agência Nacional de Aviação (Anac) apontam que o modelo deste avião, unidade fabricada em 2015, tem peso máximo de 600 quilos.