Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina, deixando uma pessoa morta e outra ferida. A cidade está localizada a 114 km de Florianópolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a pessoa ferida foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acionamento para a ocorrência foi registrado por volta das 17h10, em uma região chamada Caneleira, próximo ao bairro Santa Clara, com o deslocamento de duas equipes ao local.

Veja também País Açaí e tucupi: organização da COP30 retira veto a comidas típicas do Pará após repercussão negativa País Hytalo Santos e marido têm prisão mantida pela Justiça; delegado cita 'rota de fuga' do casal

Até o momento, não se sabe qual a causa do acidente. Imagens após a queda mostram o avião, de matrícula PUKFR, virado com as rodas para cima e a frente danificada.

Informações da Agência Nacional de Aviação (Anac) apontam que o modelo deste avião, unidade fabricada em 2015, tem peso máximo de 600 quilos.