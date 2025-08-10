Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

Um avião anfíbio caiu no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, na região do município de Santo Amaro do Maranhão, a cerca de 251 km de São Luís. O acidente ocorreu na tarde desse sábado (9) e resultou na morte de duas pessoas.

As vítimas foram identificadas como Victor Manoel Brito, piloto da aeronave, e Bruna Emanoely. Segundo as primeiras informações, apenas os dois estavam na aeronave e já foram encontrados sem vida no local.

Funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) teriam encontrado os destroços da aeronave e acionado o Corpo de Bombeiros local.

As informações foram confirmadas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Maranhão. As autoridades investigam as causas do acidente.

Avião era do deputado Francisco Nagib

O avião pertencia ao deputado estadual do Maranhão, Francisco Nagib (PSB), que lamentou as mortes em publicação na sua rede social.

“Eu e minha família estamos muito tristes e abalados com o trágico acidente envolvendo uma aeronave de minha propriedade, ocorrido neste sábado, 9, no município de Santo Amaro", disse.

"Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras", completou.

O que é um avião anfíbio?

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), uma aeronave anfíbia consegue operar tanto em superfícies sólidas quanto aquáticas. O modelo permite pousos e decolagens em pistas convencionais e em hidropistas, como lagos e mares.