Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas
Causa do acidente está sendo investigado pelas autoridades locais
Um avião anfíbio caiu no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, na região do município de Santo Amaro do Maranhão, a cerca de 251 km de São Luís. O acidente ocorreu na tarde desse sábado (9) e resultou na morte de duas pessoas.
As vítimas foram identificadas como Victor Manoel Brito, piloto da aeronave, e Bruna Emanoely. Segundo as primeiras informações, apenas os dois estavam na aeronave e já foram encontrados sem vida no local.
Funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) teriam encontrado os destroços da aeronave e acionado o Corpo de Bombeiros local.
As informações foram confirmadas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Maranhão. As autoridades investigam as causas do acidente.
Veja também
Avião era do deputado Francisco Nagib
O avião pertencia ao deputado estadual do Maranhão, Francisco Nagib (PSB), que lamentou as mortes em publicação na sua rede social.
“Eu e minha família estamos muito tristes e abalados com o trágico acidente envolvendo uma aeronave de minha propriedade, ocorrido neste sábado, 9, no município de Santo Amaro", disse.
"Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras", completou.
O que é um avião anfíbio?
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), uma aeronave anfíbia consegue operar tanto em superfícies sólidas quanto aquáticas. O modelo permite pousos e decolagens em pistas convencionais e em hidropistas, como lagos e mares.