Jovem morre durante suposto ‘rolezinho’ de moto em rodovia do Maranhão

Um motociclista morreu na MA-203, no bairro Araçagi, em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (9).

A vítima foi identificada como Marlyson Belfort, de 21 anos. Testemunhas relataram ao portal g1 que o motociclista participava de um "rolezinho de moto", também conhecido como "rolezinho do grau".

Trata-se de um encontro informal de motociclistas em uma determinada região para praticar manobras perigosas em vias públicas.

A Polícia Civil do Maranhão, porém, disse ainda apurar as circunstâncias do acidente.

Marlyson Belfort era aficionado por motos

Praticamente todas as postagens das redes sociais do jovem de 21 anos eram ao lado de motocicletas.

Até o início da tarde deste sábado (12), Marlyson acumulava mais de 24 mil seguidores no Instagram.

Nas postagens, ele compartilhava fotos ao lado das motos, e também manobras perigosas feitas enquanto pilotava.

No dia do acidente, Marylson postou vídeo ao lado de um dos veículos, afirmando que não pretendia correr.