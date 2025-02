O adolescente Fábio Freitas Corrêa, de 17 anos, foi morto com um tiro em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, ao sair para comprar um refrigerante em uma praça na madrugada desta quarta-feira (5). Conforme testemunhas, pessoas em um carro passaram atirando na Praça Jardim Bangu, e um dos disparos atingiu o jovem.

Fábio morreu no local, conforme a Folha de S. Paulo. Conforme relatos enviados ao jornal, os tiros foram efetuados por milicianos que tentavam tomar de traficantes o controle da região de Bangu.

Fábio morava na comunidade Vila Kennedy, bairro vizinho a Bangu. Ele estava visitando parentes na noite de sua morte.

O caso gerou comoção nas redes sociais. A escolinha de futebol IFB Soccer, em Nova Iguaçu, onde Fábio já foi aluno, publicou uma nota de pesar.

"É com enorme tristeza que nos despedimos do nosso ex-atleta Fábio. Sinônimo de alegria, bom atleta, educado, respeitador. Ele nos deixa tão jovem, sem ter realizado seus dois maiores sonhos: ser um MC e um jogador de futebol. Fábio se foi, mas sua família jamais irão esquecer. Luto pelo nosso eterno craque", diz texto.

Morte será investigada

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Diligências estão em andamento para identificar tanto a autoria quanto a motivação do crime.

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Bangu estiveram no local do homicídio, assim como a Perícia Forense. A família do adolescente esteve no Instituto Médico Legal (IML) para o liberar o corpo na manhã desta quarta.

