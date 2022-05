Adolescente de 15 anos morre em racha após veículo capotar em Goiânia

Uma adolescente de 15 anos morreu após ser arremessada de uma caminhonete na madrugada deste sábado (7), em Goiânia. O veículo em que estava capotou durante um racha, de acordo com a Polícia Civil. As informações são do Metrópoles.

Identificada como Marcella Sonia Gomes do Amaral, a vítima estava com um grupo em uma boate antes do acidente, onde passaram a noite bebendo.

No acidente, Marcella foi arremessada da caminhonete e o corpo caiu cerca de 20 metros antes de onde o veículo parou. O carro ficou completamente destruído.

Legenda: Veículo ficou destruído após capotar em acidente Foto: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

Outros quatro passageiros estavam no veículo, que era conduzido por um jovem de 22 anos, identificado como Eduardo Henrique de Souza Rezende. Eles foram socorridos e levados a unidades de saúde, mas o condutor fugiu do hospital onde foi atendido.

As outras três passageiras resgatadas com vida ficaram presas às ferragens. Todas são maiores de idade.

Acidente após boate

De acordo com o Metrópoles, uma equipe da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT) foi ao local para realizar as diligências do caso.

O que foi apurado é que o grupo de jovens havia saído de uma boate e todos teriam ingerido bebida alcoólica.

Ao saírem do local, o grupo em uma caminhonete 'tirou' um racha como um veículo de luxo. As informações foram repassadas por testemunhas.

O condutor do segundo carro não foi localizado ainda pela polícia. Após o acidente, o jovem fugiu do local. A delegada Adriana Fernandes disse ao G1 que a polícia foi ao condomínio onde mora, mas não estava em casa.

"Caso ele fosse encontrado, seria autuado em flagrante por esse racha que culminou com lesões graves e morte", explicou

Os donos da boate devem ser ouvidos ainda pela polícia, já que Marcella tinha menos de 18 anos.