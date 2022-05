Relojoaria é assaltada por homens armados dentro de shopping em Belo Horizonte; veja vídeo

Pelo menos três homens armados roubaram uma relojoaria dentro do BH Shopping, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. De acordo com o g1, o caso aconteceu na tarde deste sábado (7), causando pânico entre os clientes que estavam no local.

A Polícia Militar detalhou ainda que assaltantes roubaram "grande quantidade de joias e relógios Rolex" da loja Manoel Bernardes.

Na ocorrência foram efetuados pelo menos dois disparos de arma de fogo e a suspeita é de que um dos seguranças tenha sido levado como refém. Até o momento, não há detalhes sobre feridos ou apreensões.

Conforme uma funcionária que estava próxima à loja do crime, primeiramente escutaram o barulho que parecia uma "placa caindo" e logo depois, foram ouvidos muitos gritos.

Funcionária de Loja "Comecei a ouvir gritos: 'É assalto, corre'. Todo mundo começou a correr para dentro das lojas (...) Depois eu ouvi um barulho que pareciam tiros. A polícia mandou a gente apagar as luzes das lojas e ficar longe das portas".

Chegada da Polícia Militar

Em meio a ocorrência, policiais militares chegaram armados, ocuparam o Shopping e fecharam todas as saídas. Aproximadamente às 15h, foi feita uma varredura pelo local, assim como a liberação dos clientes.

Legenda: Relógios de marca são furtados em Shopping Foto: Reprodução/Redes sociais

No entanto, todos precisaram ter os carros revisados. Já próximo das 16h, os policiais liberaram a entrada. A PM ainda detalhou que um carro fugiu em alta velocidade do local, no sentido Rio de Janeiro. O veículo era do modelo Hilux SW4.