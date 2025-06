Turista é expulso de museu na Itália após rasgar quadro do século XVIII durante selfie

Um turista foi expulso de um museu na Itália após rasgar um quadro pintado no século XVIII. O caso aconteceu no último sábado (21), na galeria de artes Uffizi, em Florença.

O quadro foi pintado em 1712 por Anton Domenico Gabbiani e retrata o príncipe Ferdinando de Medici. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o acidente aconteceu após o homem tentar tirar uma selfie de costas para o quadro. Ele se desequilibrou e caiu para trás.

Uma parte do pé de Fernando de Medici foi rasgado, mas os danos são considerados "reparáveis", segundo as autoridades do museu.

Ao jornal britânico Daily Mail, funcionários informaram que o lugar escolhido pelo turista para bater a foto era utilizado, justamente, para separar visitantes da obra.

Em depoimento à imprensa local, o diretor do Uffizi, Simone Verde, assegura que o problema das selfies excessivas em museus tem se tornado frequente. "Vamos impor limites muito precisos, impedindo comportamentos incompatíveis com o sentido das nossas instituições e com o respeito ao patrimônio cultural", disse.

Devido ao acidente, o espaço ficará fechado até a próxima quarta-feira, 2 de julho, para manutenção.

Danificações frequentes

Uffizi não foi o único museu italiano que sofreu com uma obra danificada neste mês. No começo de junho, um visitante quebrou uma cadeira em exposição no museu Palazzo Maffei, em Verona.

As causas são as mesmas: ele tentava tirar uma foto sentado no objeto, se desequilibrou e caiu. A obra do artista Nicola Bolla é uma referência ao quadro "A Cadeira de Van Gogh com Cachimbo". Coberta com cristais Swarovski, ela é extremamente frágil.

A cadeira foi restaurada e está em exposição novamente. Já o visitante foi denunciado.