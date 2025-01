Trump suspende emissão de vistos para colombianos e anuncia tarifas

O presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu a emissão de vistos aos colombianos neste domingo (26). A decisão veio em retaliação após o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, rejeitar deportações.

Trump também determinou tarifas alfandegárias, como a de 50% nos bens importados. Petro se manifestou contra as políticas anti-imigração dos EUA e disse nas redes sociais que "não podem tratar os imigrantes colombianos como criminosos".

Conforme a rede de televisão a cabo NTN24, o Departamento de Estado dos EUA anunciou o fechamento da seção e alegou que outras medidas serão tomadas no decorrer do dia contra os colombianos.

Veja também Mundo Estudante brasileira desaparecida em Portugal é encontrada após um mês Mundo Brasileira que pediu ajuda em live no Instagram durante intercâmbio na África do Sul é encontrada: 'Muito machucada'

"Os EUA não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos. Não autorizo a entrada de aviões americanos transportando imigrantes colombianos em nosso território", escreveu Petro. Gustavo Petro Presidente da Colômbia

DEPORTAÇÕES

O primeiro avião com brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou na noite desse sábado (25). As deportações de imigrantes foi uma das primeiras medidas adotadas pelo presidente Donald Trump após tomar posse para o segundo mandato.

Chegaram ao Brasil, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, 88 brasileiros. Eles contaram uma experiência traumática de retorno ao país, com relatos de agressões verbais e físicas, além da situação precária da viagem. As informações são do g1.

Trump vem assinando uma série de decretos sinalizando uma reversão das políticas existentes no país em questões como imigração, meio ambiente e diversidade. As assinaturas cumprem uma promessa feita na campanha, de que, neste mandato, o político concentraria esforços para restringir a imigração ilegal no país.