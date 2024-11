Trump vota na Flórida e se diz 'confiante' com resultado das eleições estadunidenses

Donald Trump afirmou, nesta terça-feira (5), que se sente "muito confiante" em reconquistar a Casa Branca. O discurso aconteceu após o candidato à presidência dos Estados Unidos votar em seção eleitoral acompanhado da esposa, Melania Trump, em West Palm Beach, na Flórida.

Trump disse ainda que acredita ter feito "uma ótima campanha" contra a concorrente democrata Kamala Harris. Além disso, destacou que reconhecerá derrota "se as eleições forem justas" e frisou não se "arrepender de nada" ao longo da campanha.

"Fizemos uma grande campanha, talvez a melhor das três. Fomos bem na primeira, melhor na segunda, mas alguma coisa aconteceu, e acredito que esta tenha sido minha melhor campanha", afirmou Trump.

Em publicação na rede social X, Trump pediu a seus eleitores que não desanimem de votar por conta das longas filas nos locais de votação. Ele ainda insultou os democratas chamando-os de "comunistas radicais".

"Este será o dia mais importante da história americana. O entusiasmo dos eleitores está imenso porque as pessoas querem fazer a América grande de novo. Isso significa que as filas estarão longas. Preciso que você entregue seu voto, não importa quanto tempo leve. Fique na fila! Os democratas comunistas radicais querem que você faça as malas e vá para casa. Juntos, teremos uma vitória tremenda", escreveu Trump na rede social.

Kamala vota por correio

As últimas pesquisas indicam que a disputa está empatada entre o republicano e a democrata. Kamala Harris, sua rival no pleito, votou por correio no domingo (3).

A vice-presidente Kamala Harris também pediu aos americanos que "saiam para votar" nas eleições presidenciais, especialmente nos sete estados-chave, em uma entrevista de rádio nesta terça-feira (5).

"Temos que fazer isso. Hoje é dia de votação e as pessoas têm que sair e ser ativas", disse ela no Big Tigger Morning Show, da emissora WVEE-FM de Atlanta, sobre a eleição considerada uma das mais acirradas da história dos Estados Unidos.