Apuração da primeira urna nos EUA mostra empate técnico entre Trump e Kamala

Os eleitores da comunidade de Dixville Notch abriram o dia das eleições nos Estados Unidos nos primeiros minutos desta terça-feira (5), com um empate que reflete os resultados das pesquisas na disputa pela Casa Branca.

Kamala Harris e Donald Trump receberam três votos cada na pequena comunidade do estado de New Hampshire, que há várias décadas inicia a jornada eleitoral à meia-noite de segunda para terça-feira, horas antes da abertura dos centros de votação no restante do País.

A vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano travam uma batalha acirrada, e a maioria das pesquisas aponta um empate entre a democrata e o republicano.

As leis de New Hampshire permitem que os municípios com menos de 100 residentes abram os centros de votação à meia-noite e fechem após o registro de todos os votos.

Em 2020, os moradores de Dixville Notch votaram de maneira unânime no então candidato Joe Biden, que se tornou no segundo candidato a obter todos os votos da comunidade desde 1960, quando a localidade iniciou a tradição da meia-noite.

A maioria dos centros de votação da costa leste dos Estados Unidos abre nesta terça-feira às 6h ou às 7h (8h ou 9h, pelo horário de Brasília).