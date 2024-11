Quem está ganhando nas eleições dos EUA? Veja como acompanhar a apuração e os resultados

A eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024 acontece nesta terça-feira (5). Mesmo assim, não há uma data definida para a divulgação do resultado. Isso, porque diferente do Brasil, onde o voto é direto e obrigatório, o país norte-americano define seu presidente por meio do Colégio Eleitoral.

O sistema, formado por delegados, funciona como uma eleição indireta e o voto é facultativo. Normalmente, a definição oficial demora dias após a data de votação. Em 2020, por exemplo, a vitória de Biden foi anunciada quatro dias depois do dia da votação.

Esse cenário de indefinição pode ser intensificado neste ano, já que as últimas pesquisas mostram uma disputa acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump. Os dois aparecem tecnicamente empatados em levantamentos para a eleição presidencial. O mais recente foi divulgado pelo jornal The New York Times no domingo (3), produzido por meio do New York Times/Siena.

Veja também Mundo Últimas pesquisas das eleições americanas confirmam disputa acirrada entre Trump e Kamala; veja Mundo Buscas por desaparecidos em Valência continuam; inundações na Espanha já deixaram 217 mortos

O cenário estaria acirrado por conta dos estados-chave, conhecidos normalmente por não demonstrarem uma preferência clara por Republicanos ou Democratas. Segundo a pesquisa, a diferença entre Kamala e Trump em todos os estados-chave aparece dentro da margem de erro, de 3,5 pontos percentuais.

VOTAÇÃO INDIRETA

Ao depositar o voto na urna, cada eleitor está votando, na verdade, diretamente nos delegados que representam cada chapa naquele Estado. E são estes delegados que vão oficializar o voto no presidenciável do seu partido, caso ele vença no Estado.

No total, são 538 delegados em jogo nas eleições presidenciais. Para conquistar a Casa Branca, o candidato precisa garantir a maioria absoluta, ou seja, 270 votos.

Na maior parte dos Estados, quem vence o voto popular fica com todos os delegados, independentemente se a votação do ganhador foi por 51% ou 99%. Essa regra é conhecida como "winner-takes-all", que significa "o vencedor leva tudo".

ESTADOS DECISIVOS

Nestas eleições há sete Estados-pêndulos, conhecidos como "swing-states". São estados-chave na decisão do próximo presidente norte-americano, pois historicamente a maioria dos eleitores não tem um partido definido, diferente dos demais Estados que culturalmente são republicanos ou democratas

Desta forma, há pelo menos 93 delegados em jogo, que podem mudar completamente o rumo das eleições norte-americanas, seja em favor de Kamala Harris ou de Donald Trump.

Cada Estado possui um número específico de delegados, calculado com base em sua representação no Congresso. A conta é simples: soma-se o número de representantes na Câmara, que varia conforme a população, com os dois senadores que cada Estado possui.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS

Os candidatos são escolhidos entre janeiro e junho do ano eleitoral. Os dois principais partidos dos EUA, o Democrata e Republicano, realizam votações internas pelos estados para escolher o melhor candidato.

A eleição de 2024 será disputada por:

Kamala Harris , pelo Partido Democrata;

, pelo Partido Democrata; Donald Trump, pelo Partido Republicano.

Kamala é a atual vice-presidente dos Estados Unidos. A candidatura da política foi anunciada após Joe Biden desistir da reeleição. O governador de Minnesota, Tim Walz, concorre como vice de Kamala.

Legenda: Kamala é a primeira mulher a ser vice-presidente dos Estados Unidos Foto: AUL LOEB / AFP

Já Donald Trump é ex-presidente do país. Ele comandou a Casa Branca entre 2017 a 2020. Ele tentou a reeleição, mas perdeu para Biden. O empresário J. D. Vance, senador pelo estado de Ohia, concorre como vice de Trump.