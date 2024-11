Saiba quando devem sair os resultados das eleições americanas entre Trump e Kamala

A apuração dos votos da eleição presidencial nos Estados Unidos se inicia nesta terça-feira (5). Os primeiros resultados, que estabelecem quem será o vencedor entre Kamala Harris e Donald Trump, devem ser conhecidos ainda à noite, mas a finalização da apuração só deve ocorrer até o domingo (10).

A demora para os resultados ocorre por conta do modelo de votação das eleições estadunidenses. Em 2020, por exemplo, foram necessários cinco dias para confirmar a vitória de Joe Biden, já que a disputa foi intensa e demandou uma contagem rigorosa dos votos.

Outro motivo para a demora na contagem está no fato de que os eleitores também podem escolher como votar. São três opções: a primeira pode ser a votação no próprio dia da eleição, a segunda é a possibilidade de voto antecipado presencialmente e a terceira é o envio do voto por meio do sistema de correio.

Quando será o anúncio do presidente?

O presidente eleito é comumente anunciado na noite das eleições em novembro. No entanto, a confirmação oficial pelo Colégio Eleitoral ocorre em dezembro. Isso ocorre porque os delegados do Colégio Eleitoral, responsáveis por cada estado, se reúnem nas capitais estaduais na segunda segunda-feira de dezembro para formalizar os próprios votos.

Finalizada essa etapa, o próximo passo é a certificação pelo Congresso dos EUA. Uma sessão conjunta é realizada no início de janeiro, quando os votos dos delegados são contabilizados e o vencedor é oficialmente declarado. A posse, então, ocorre no dia 20 de janeiro.

Vale lembrar também que um candidato pode vencer no Colégio Eleitoral mesmo com menos votos populares. Conforme as regras, cada estado possui número de delegados proporcional à população. A decisão, inclusive, só ocorre em dezembro, quando eles se reúnem para confirmar o resultado.

Em caso de empates ou sem maioria, a decisão é da Câmara dos Deputados, onde cada estado tem direito a um voto.