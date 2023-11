Hamas começa a libertar o primeiro grupo de reféns israelenses

O Hamas libertou o primeiro grupo de reféns nesta sexta-feira (24), após acordo com Israel que prevê cessar-fogo de quatro dias no conflito. Segundo a imprensa local, o grupo, que estava sendo mantido em Gaza, tinha sido sequestrado no último dia 7 de outubro. O acordo também prevê a libertação de prisioneiros palestinos em Israel.

Fontes ouvidas pela AFP afirmaram que os reféns libertados foram entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que coordenou o resgaste. Além disso, as fontes informaram que reféns tailandeses também foram soltos.

De acordo com o G1, com base em informações da imprensa israelense, o grupo atravessou a fronteira entre Gaza e o Egito pela cidade de Rafah, a mesma por onde brasileiros passaram há pouco mais de dez dias.

Helicópteros de Israel aguardavam no Egito para levar os reféns de volta ao território israelense. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Mais libertações

A expectativa é de que, nos próximos dias, mais reféns sejam libertos. Pelo acordo, o Hamas deve soltar mais de 50 reféns, em troca da trégua temporária nos ataques e da soltura de prisioneiros palestinos que já estavam detidos antes do início da guerra.

O acordo entre Israel e o Hamas começou a vigorar às 7 horas (2h no horário de Brasília). O cessar-fogo vale no norte e no sul de Gaza.

Mediadores internacionais querem transformar a trégua em um cessar-fogo mais duradouro. No entanto, tanto Israel como o Hamas já anunciaram que voltarão a guerrear.