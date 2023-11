Israel e Hamas anunciam cessar-fogo por quatro dias a partir desta sexta-feira (23), diz Catar

Israel e Hamas entraram em um acordo para um cessar-fogo de quatro dias na Faixa de Gaza, segundo um representante do governo do Catar, país responsável por mediar as negociações. A paralisação temporária terá início na sexta-feira (24), às 7h, e os reféns serão liberados a partir das 16h do horário local (às 11h no Brasil).

Essa é a primeira pausa nos combates desde o início do conflito. Segundo Majed al Ansari, porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Catar, serão libertados no total 50 reféns durante o período. "Um certo número de civis será libertado todos os dias até atingir o total acordado de 50 no final dos quatro dias", informou.

O primeiro grupo a ler libertado é formado por 13 mulheres e crianças que foram sequestradas pelo Hamas no ataque do dia 7 de outubro e mantidas como reféns desde então. "O primeiro grupo de reféns civis será entregue aproximadamente às 16h do mesmo dia", disse.

O porta-voz não informou quantos prisioneiros palestinos serão libertados, mas as autoridades afirmaram que a cada refém israelense, três palestinos seriam libertados. O aumento da ajuda aos palestinos começará a entrar em Gaza "o mais rápido possível", disse al-Ansari. Aos jornalistas, ele informou que há esperança de que o acordo impulsione o fim do conflito.

Israel pretende retomar conflito após cessar-fogo

Apesar das esperanças de que o conflito chegue ao fim, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu continuar a guerra depois de a trégua expirar.

Ele declarou que pretende destruir as capacidades militares do Hamas, pôr fim ao seu domínio de 16 anos em Gaza e devolver todos os cerca de 240 prisioneiros detidos em Gaza pelo Hamas e outros grupos.