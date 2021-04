Estados Unidos suspendem sanções de Donald Trump a autoridades do Tribunal Penal Internacional

O governo norte-americano de Joe Biden informou, nesta sexta-feira (2), que suspendeu as sanções impostas pela administração do ex-presidente Donald Trump a procuradores e funcionários do Tribunal Penal Internacional (TPI).

O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuam em oposição ao desejo do TPI de investigar a atuação de soldados americanos no Afeganistão e Israel. Blinken, porém, afirmou que "estes casos seriam melhor abordados mediante a participação de todas as partes interessadas no processo do TPI ao invés de através da imposição de sanções".

Capitólio fechado

O prédio do Capitólio, em Washington, precisou ser fechado nesta sexta-feira (2) após relato de tiros na área. A Polícia afirmou que todos os edifícios do complexo foram fechados "devido a uma ameaça externa à segurança". O ataque, conforme a Polícia, não parece ser ato de "terrorismo".

A ação se deu após um policial morrer e outro ficar ferido ao serem atropelados perto do prédio. O condutor do veículo foi morto após ser baleado por outros agentes no local. O caso ocorreu menos de três meses depois de a sede do Legislativo americano ser invadida por uma multidão de extremistas.