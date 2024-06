Peixe-remo, conhecido por lenda de 'prever terremotos', é visto na costa do México

De nome científico Regalecus glesne, o peixe-remo foi visto recentemente no Mar de Cortez, perto de Cabo San Lucas, no México, segundo informações do jornal O Globo. Ele foi encontrado por pescadores esportivos enquanto era atacado por tubarões.

Também conhecido como "peixe terremoto", o avistamento do animal sempre é rodeado de especulações e teorias, já que mitos populares sugerem que ele só aparece quando um abalo sísmico está prestes a acontecer.

O tamanho incomum, que pode chegar a 11 metros, o torna um dos peixes ósseos mais longos do mundo, segundo a National Geographic.

Lendas japonesas

A fama de "o peixe do fim do mundo" vem de antigas lendas japonesas. Desde então, acredita-se que o peixes-remo emergem à superfície antes de grandes desastres naturais, especialmente terremotos e tsunamis.

Essa crença foi popularizada após o terremoto e tsunami de Fukushima em 2011, quando vários avistamentos da espécie foram relatados na costa japonesa antes do desastre.

Apesar das lendas, cientistas alertam não haver provas concretas sobre a previsão de terremotos por essa espécie. Os pesquisadores sugerem que os peixes-remo podem subir à superfície devido a mudanças nas correntes oceânicas, nas temperaturas ou quando estão doentes ou feridos.