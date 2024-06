Brasileira ferida gravemente no Líbano conversa com médicos após acordar em UTI

Fatima Boustani, brasileira de 30 anos ferida por um bombardeio no Líbano, acordou do coma e conversou com médicos nesta segunda-feira (3). O incidente ocorreu no último sábado (1º), na cidade de Sadikke.

A atualização do estado de saúde foi feita por Hussein Ezzddein, primo do marido dela, ao portal g1. Fatima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Libanês Italiano, no sul do Líbano.

Ela teve o rosto desfigurado no bombardeio. Seus filhos, duas crianças de 9 e 10 anos, também foram feridos e estão hospitalizados.

Segundo Hussein, a mulher acordou preocupada e nervosa: "Fatima vai precisar de muito trabalho, na verdade, para construir o rosto dela, porque ele está destruído, não tem nada no rosto mais. Ela precisa de muitas cirurgias e de muitos especialistas que sabem mexer nessa área para construir um rosto de mulher de novo".

Ataque

Três brasileiros foram feridos no ataque, conforme o Itamaraty. Um deles é Fátima, que nasceu no Líbano, mas ganhou nacionalidade brasileira por morar no Brasil por muitos anos. Ela retornou à terra natal há pouco mais de um mês.

As outras vítimas foram seus dois filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 9 anos. A primeira foi atingida na perna, passou por cirurgia e também está na UTI do mesmo hospital. O segundo também foi ferido e está internado na unidade.

Com a guerra Israel-Hamas, ataques também foram registrados na fronteira israelense com o Líbano. O grupo libanês Hezbollah é aliado do Hamas e apoio do regime que controla o Irã.