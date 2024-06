Ataque aéreo deixa brasileira e dois filhos feridos no Líbano

Um ataque áereo, do qual Israel é suspeito, deixou uma brasileira e dois de seus quatro filhos feridos no sul do Líbano neste sábado (1º). A mãe, Fatima Boustani, de 30 anos, apresenta o quadro mais grave de saúde, pois foi atingida na cabeça, segundo familiares. Ela foi operada e encaminhada para a UTI de um hospital na cidade de Tiro. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

As outras vítimas foram duas crianças: uma menina de 10 anos e um menino de 9 anos. A primeira foi atingida na perna, passou por cirurgia e também está na UTI do mesmo hospital. O segundo também foi ferido e está internado na unidade.

Os detalhes foram informados pelo tio de Fatima, Jihad Azzam, à Folha. A família mora na cidade de Saddikine (a cerca de 100 quilômetros de Beirute), mas os outos filhos de Fatima não estavam em casa no momento. O Itamaraty confirma que três brasileiros foram atingidos no ataque, mas ainda não deu certeza se a ofensiva partiu de Israel.

O governo brasileiro diz que a embaixada está em contato com a família para prestar todo o apoio necessário.

Fatima nasceu no Líbano, mas ganhou nacionalidade brasileira por morar no Brasil por muitos anos. Ela retornou à terra natal há pouco mais de um mês.

Ataques no Líbano

Com a guerra Israel-Hamas teve início, ataques também foram registrados na fronteira israelense com o Líbano. O grupo libanês Hezbollah é aliado do Hamas e apoio do regime que controla o Irã.