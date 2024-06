Vídeo mostra abraço de três amigos antes de serem levados por enchente na Itália

Um trio de amigos foi registrado se abraçando antes de serem levados por uma enchente repentina do rio Natisone, na comuna de Udine, no norte da Itália. O caso aconteceu na última sexta-feira (31), e os jovens foram identificados como Patrizia Cormos, de 20 anos, Bianca Doros, de 23, e Cristian Molnar, de 25. Conforme o Globo, eles realizavam uma caminhada na beira do rio, quando o nível da água subiu de forma rápida.

O jornal italiano Corriere della Sera detalhou que Cristian e Bianca eram namorados. No domingo (2), os corpos de Patrizia e Bianca foram encontrados a cerca de 1km do local em que foram vistos juntos pela última vez. No entanto, os bombeiros seguem na busca por Cristian, utilizando drones, barcos e mergulhadores.

Uma investigação da tragédia foi aberta. Em entrevista ao jornal italiano, a mãe de Patrizia declarou que pediu para a filha ficar em casa, porque ela estava cansada, mas a jovem prometeu que sairia por pouco tempo para "tirar algumas fotos".

Despedida dos amigos

Conforme o The Telegraph, uma das jovens ligou para a emergência às 13h35 de sexta, e os bombeiros chegaram de forma rápida no local. Apesar de tentarem jogar cordas para o resgate, eles foram levados pela correnteza.

"Jogamos uma corda, mas eles foram literalmente engolidos pelas águas da enchente na nossa frente. Vimos eles desaparecerem", disse o chefe dos bombeiros provinciais em Udine, Giorgio Basile.

Segundo ele, o acidente pode ter sido causado pela força do rio e as correntezas fortes. Como há um refluxo de água nos desfiladeiros, a tarefa de sair do rio é difícil.

Patrizia estudava na Academia de Belas Artes de Udine, enquanto Bianca e Cristian eram romenos e tinham viajado a Udine para visitar parentes e amigos.