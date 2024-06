Novas regras do turismo em Veneza: limite máximo de 25 pessoas e proibido uso alto-falantes; entenda

A cidade italiana de Veneza inaugurou neste sábado (1º) as novas limitações ao turismo. Agora, somente grupos com limite máximo de 25 pessoas são permitidos e o uso de alto-falantes está proibido.

As medidas fazem parte do plano de Veneza para combater o turismo excessivo, que tem prejudicado a locomoção na cidade. Os canais do centro histórico da cidade são um dos locais mais visitados da Europa.

Durante a alta temporada, cerca de 100 mil pessoas pernoitam em Veneza, enquanto outras dezenas de milhares visitam o centro histórico diariamente. A cidade contém apenas 50 mil habitantes, número que continua a diminuir devido ao turismo em excesso.

Além da limitação de turistas, Veneza começou a cobrar, em abril, uma taxa diária de entrada para os turistas que visitam a cidade italiana por apenas um dia, ou seja, não pernoitam. A taxa equivale a 5 euros (pouco mais de R$ 28,00).

Veja também Mundo EUA confirmam terceiro caso de gripe aviária em humanos Mundo 'Reunião satanista' no Irã é encerrada pela polícia com 35 pessoas presas

Na época em que foi implantada, a medida foi alvo de críticas por parte dos moradores, que alegam que isso não resolverá os problemas causados pelo turismo excessivo.

Os residentes também apontaram que a medida não aborda a crescente expansão dos aluguéis de curto prazo por meio de plataformas como o Airbnb, que estão expulsando os moradores que residiam ali a longo prazo.

Em resposta ao turismo de massa, a cidade de Florença, também afetada pelo mesmo problema, proibiu novos aluguéis de curto prazo para férias no centro histórico e ofereceu reduções de impostos para proprietários que retornarem ao mercado de aluguéis tradicionais.