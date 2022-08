Crocodilo mata homem que nadava em lago, no México

O corpo de um homem foi encontrado sendo carregado por um crocodilo, nessa quarta-feira (17), na Laguna del Carpintero, na cidade de Tampico, no México. Segundo o Extra, o animal, de 3,5 metros, teria atacado a vítima que nadava no local.

A Laguna del Carpintero é um ponto turístico da cidade e já é conhecida pela presença dos répteis. Moradores filmaram o momento em que o crocodilo arrastava o homem preso em sua boca.

Legenda: A identidade da vítima não foi revelada Foto: Reprodução Twitter

Segundo a imprensa mexicana, o serviço de emergência resgatou o cadáver já em uma tubulação de esgoto. A identidade da vítima não foi divulgada. O crocodilo foi levado para as instalações do Corpo de Bombeiros para realizar um raio-x, em busca de um braço do homem.

Ainda conforme o Extra, a vítima teria entrado na água, no trecho onde está localizada a construção de uma roda-gigante, por volta das 8h.

