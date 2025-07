Brasileiro morre atropelado por caminhão na Irlanda, e família tenta trazer corpo de volta ao País

O paulista Rômulo Cerasuolo, 34, morreu ao ser atropelado por um caminhão em Dublin, na Irlanda, na manhã de sexta-feira (11). O acidente ocorreu enquanto ele caminhava para pegar um ônibus. Familiares do brasileiro, natural de Itápolis (SP), buscam informações e tentam viabilizar traslado do corpo.

Em entrevista ao g1, Janaína Vieira, uma amiga da família que mora no mesmo prédio que Rômulo na capital irlandesa, declarou que o acidente ocorreu por volta das 8h. O motorista que atropelou o homem aguardou a chegada do socorro e a polícia também ouviu testemunhas, com diferentes versões.

Rômulo era filho único. Ele vivia na Irlanda com o marido. Segundo o portal da TV Globo, em agosto, ele e o marido planejavam retornar ao Brasil pela primeira vez após a mudança. A ideia do casal era visitar os familiares e levar o cão que estava em Itápolis para morar com eles na Europa.

Amiga tentou pedir translado pela Lei Juliana Marins

Juliana contou que fez contato com a embaixada do Brasil na Irlanda para tentar obter apoio no translado por meio da Lei Juliana Marins. Segundo a amiga, contudo, a Embaixada disse que a lei ainda não está valendo ainda nesses casos.

Familiares e amigos de Rômulo Cerasuolo iniciaram uma campanha para arrecadar o valor necessário para o translado do corpo, de forma que a família possa sepultá-lo no Brasil. Segundo Janaína, o processo de transporte pode levar entre seis a dez dias, após a liberação da certidão de óbito.