Air India: entenda o que se sabe e o que falta saber após relatório de acidente envolvendo Boeing 787

O relatório do acidente do voo 171 da Air India — que caiu com 242 pessoas a bordo no último dia 12 de junho — indica que um dos pilotos perguntou ao outro porque ele teria cortado o combustível dos motores da aeronave.

O fato foi revelado pelas gravações do Boeing 787 envolvido no acidente. O relatório preliminar, divulgado na última sexta-feira (11), apontou que o corte do combustível ocorreu 29 segundos antes da queda do avião.

Nas gravações da caixa-preta, é possível ouvir um dos pilotos questionando o outro sobre o corte de combustível, ao que o colega responde que não havia feito isso. No voo, o comandante foi identificado como Sumeet Sabharwal e o copiloto era Clive Kunder.

No modelo da aeronave, há duas alavancas no painel ligadas a cada um dos motores. Elas trazem duas funções refentes ao combustível: "cutoff" (corte) e "run" (ligação). Uma trava impede o acionamento acidental.

Uma vez acionada a função “cutoff”, os motores são cortados em seguida. O procedimento é feito usualmente após o pouso, no aeroporto. Já em voo, ele só deveria ser usado em caso de incêndio ou pane no motor.

Conforme o relatório preliminar das investigações, não há indícios de emergência ocorrida no breve percurso do voo 171 da Air India que justificasse o corte do combustível para os motores.

Não houve, também, avisos prévios sobre quaisquer problemas na parte do motor da aeronave. A investigação não conseguiu explicar porque os botões de corte foram acionados. Segundos antes da queda, inclusive, eles foram religados.

Pela situação de acionamento da função de corte e posterior ligação, é possível sugerir que um dos pilotos tenha cortado o fornecimento de combustível. O relatório final da investigação, no entanto, ainda será divulgado.

Investigação revela segundos finais do voo 171

Conforme dados da caixa-preta do voo 171 da Air India, os investigadores conseguiram reconstituir como foram os segundos finais (com horário local da Índia):