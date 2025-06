Sobrevivente fala como conseguiu sair de avião da Air India e recebe visita do 1º ministro do país

Vishwash Kumar Ramesh, único sobrevivente da queda do voo AI171 da Air India, explicou como conseguiu sair da aeronave após o acidente. Nesta sexta-feira (13), o homem disse que a fuga só foi possível graças à saída de emergência próxima ao seu assento.

Em entrevista à DD News, Ramesh também descreveu o cenário, ao ver que os demais passageiros do avião, que tinha Londres como destino, haviam morrido.

"Eu não sei como estou vivo. Por um tempo, pensei que também fosse morrer", contou o rapaz, que tem 40 anos. "Quando abri os olhos, percebi que estava vivo, tentei me soltar do assento e escapar por onde pudesse. Foi diante dos meus olhos que a aeromoça e os outros morreram", continuou.

Segundo ele, o avião "pareceu parar no ar por alguns segundos logo após a decolagem". "Parecia que algo ficou preso. Percebi que algo tinha acontecido, e então as luzes verdes e brancas do avião acenderam", lembrou.

O sobrevivente relatou ainda que sentiu o impulso do motor aumentando, mas a aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, "caiu em alta velocidade" em cima de um alojameto de estudantes de medicina.

"O lado do avião em que eu estava pousou no cão, e eu pude ver que havia espaço dolado de fora da aeronave. Então, quando minha porta quebrou, tentei escapar por ela e consegui", afirmou.

A parte oposta estava bloqueada pelo muro do prédio, relembrou ele. "Ninguém poderia sair por lá", descreveu. "Eu apenas saí andando. É um milagre", admitiu. Após o impacto, a aeronave pegou fogo.

Conforme noticiou o portal Hugo Gloss, Ramesh teve apenas queimaduras no braço esquerdoe ferimentos no rosto. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, o visitou no hospital.

Entre os 242 passageiros a bordo, ele foi o único a sobreviver. Mais 50 vítimas foram mortas ao serem atingidas no solo. Partes do avião acertaram uma área residencial e caíram sobre um prédio que funcionava como alojamento para médicos residentes.