Influenciadora digital Alee Silva é sequestrada e tem os cabelos cortados em Salvador

A influenciadora digital Alexia Silva, mais conhecida por 'Alee' nas redes sociais, foi vítima de sequestro e extorsão em Salvador, na Bahia, na madrugada desta quarta-feira (13). A mulher trans teve ainda os cabelos cortados pelos criminosos.

Em entrevista ao programa Balanço Geral nesta manhã, Alee Silva afirmou que teve a casa invadida por suspeitos enquanto dormia com uma tia e uma prima. Antes do sequestro, eles levaram uma televisão, um celular e objetos de valor da residência.

"Eu estou muito assustada, desesperada com tudo o que aconteceu comigo. Eu estava dormindo junto com minha tia e minha prima quando de repente uns caras quebraram a minha porta e só perguntaram cadê o dinheiro. Levaram minha televisão, meu celular, tudo o que eu tinha de valor, mas graças a Deus eles me levaram pra um lugar, não tiraram minha vida e me soltaram", relatou.

Dinheiro de vakinha

Segundo Alexia, o dinheiro levado pelos assaltantes era de uma vakinha que ela havia promovido para ajudar uma mulher cega que mora em sua rua. Dos R$ 25 mil arrecadados, eles levaram apenas uma parte. Ela não soube detalhar o total do prejuízo.

Em vídeo compartilhado por uma prima da influenciadora, Alee aparece abraçando os familiares, chorando e dizendo: "foi horrível, eles cortaram o meu cabelo todo". Nas imagens, a prima comemorou o resgate. "A gente já achou a Alexia, graças a Deus ela foi encontrada. A gente já está aqui na delegacia", disse.



A Polícia Civil informou, em nota, que a digital influencer foi liberada nesta quarta-feira (13). "Ela se encontra na Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) onde está sendo ouvida", diz o comunicado.