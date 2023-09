Bezerra nasce com duas cabeças no interior da Bahia

Uma bezerra nasceu com duas cabeças em Cotegipe, no interior da Bahia, na última sexta-feira (1º). O lavrador Osvaldo Nascimento Almeida, de 51 anos, presenciou o nascimento.

"Foi incrível [ver a bezerrinha]. Eu nunca tinha visto uma situação assim, foi a primeira vez", contou em entrevista ao g1 nesta segunda (4).

O animal, contudo, não resistiu e morreu no último domingo (3). Não se sabe a causa da morte. Conforme o lavrador, a bezerra se alimentava com leite da mãe e era bem cuidada. Osvaldo ainda contou ter ficado chocado com a perda.

"Mas é assim mesmo as coisas de Deus... A gente vai ver o que fazer com o corpo, se vai enterrar, vamos decidir o que fazer", contou ao portal.