Nove pessoas são encontradas mortas no Interior da Bahia; Polícia suspeita de chacina

Pelo menos nove corpos, incluindo de crianças, foram encontrados em residências vizinhas na zona rural do município de Mata de São João, no interior da Bahia, nessa segunda-feira (28). Sete corpos estavam carbonizados, conforme informações do g1.

Segundo a Polícia Militar, duas mulheres foram mortas a tiros em uma das casas. As outras sete vítimas, incluindo três crianças, estavam no imóvel vizinho, que foi incendiado. A suspeita da PM é que possa ter ocorrido uma chacina no local.

Os imóveis onde os corpos foram encontrados ficam na localidade conhecida como Portal do Lunda, na zona rural da Cidade, perto de uma escola municipal.

Um menino de 12 anos foi resgatado com vida com mais de 50% do corpo queimado. Ele estava na mesma casa onde as pessoas foram encontradas carbonizadas. Segundo a PM, a criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Ainda conforme o g1, o sobrevivente já prestou depoimento à polícia.

Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados, assim como a motivação das mortes. A Polícia Civil informou que ainda faz exames para identificar as vítimas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que pelo menos uma das vítimas carbonizadas é do gênero masculino. Segundo disse ao g1 o agente da perícia Tiago Silva, é possível dizer que a vítima foi morta antes de o imóvel ser incendiado.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) determinou o reforço do policiamento na região.

Dois suspeitos mortos

Dois suspeitos de participar do crime foram mortos em confronto com policiais civis na madrugada desta terça-feira (29). Um terceiro suspeito foi preso, e um quarto homem é procurado.

Conforme a Polícia Civil, os suspeitos foram localizados em uma região de mata por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Com os suspeitos, foram apreendidos duas pistolas, carregadores, munição, rádios comunicadores e porções de drogas.