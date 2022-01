Grupo Edson Queiroz doa 55,8 mil litros de água mineral para vítimas das chuvas no Sul da Bahia

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) fez uma doação emergencial de 55.800 litros de água mineral de sua empresa Minalba Brasil para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia, deixando mortos e desabrigados.

As garrafas de água foram destinadas aos moradores do município de Itabuna, no sul da Bahia, região mais afetada pelas enxurradas.

Arrecadação de donativos nas empresas

A ação solidária faz parte da campanha Juntos Fazemos Mais, promovida pelo GEQ. Além da doação dos mais de 55 mil litros de água mineral, a campanha vai arrecadar donativos nas empresas da holding, por meio da mobilização dos mais de 10 mil colaboradores.

Para isso, foram criados pontos de coleta nas principais empresas do grupo, nos quais serão arrecadados alimentos não perecíveis, itens de higiene e roupas.Esmaltec, Minalba Brasil, Sistema Verdes Mares, Nacional Gás e o prédio da holding são os locais onde os donativos poderão ser entregues.

As duas ações acontecem por meio de uma parceria estabelecida pelo Grupo Edson Queiroz com o Governo do Estado da Bahia e instituições de apoio.

Legenda: Os mais de 55 mil litros de água mineral foram destinados a moradores de Itabuna, no sul da Bahia Foto: Divulgação

Contribuição direta

Quem deseja ajudar os moradores das cidades afetadas, pode fazer doações em dinheiro em uma conta bancária disponibilizada pelo Governo da Bahia. Os recursos serão destinados à compra de itens como geladeiras e fogões para as famílias, cujos bens foram levados ou danificados pelas águas das chuvas.

Confira, a seguir, os dados bancários para fazer a sua doação:

Banco do Brasil

Agência: 3832-6

Número: 993.602-5 (BA Estado Solidário).

PIX

CNPJ da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec): 13.420.302/0001-60.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Com um portfólio de marcas e produtos de segmentos variados, o Grupo Edson Queiroz está presente na vida dos brasileiros desde 1951.

Ao longo da história, consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 10 mil colaboradores.

Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; Comunicação, com o Sistema Verdes Mares; Agronegócio, com as fazendas da Esperança Agro; e Incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.