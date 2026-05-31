Policial Civil mata companheira e tira a própria vida em seguida, na Bahia

Um investigador da Polícia Civil da Bahia, identificado como Jefferson de Araújo Costa, de 54 anos, é apontado como autor da morte de Deuziana de Oliveira da Silva, 33 anos, sua companheira. A informação é do g1.

A mulher foi morta a tiros dentro de um restaurante na madrugada deste domingo (31), na cidade de Araci, a cerca de 200 km de Salvador. Na sequência, o homem tirou a própria vida.

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Segundo a apuração, a polícia foi acionada e informou que abriu um inquérito para apurar a ação. Também estão sendo apuradas a motivação e as circunstâncias.

"A análise dos laudos periciais, a oitiva de testemunhas e demais diligências investigativas contribuirão para o completo esclarecimento do caso", informou a entidade ao UOL.

A vítima era dona do restaurante onde foi morta, segundo o mesmo portal.