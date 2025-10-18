Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Qual suplemento dá mais acne? Veja o que diz a ciência

A acne é recorrente em usuários de suplementos devido à produção excessiva de sebo na pele e obstrução dos poros

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
Ser Saúde
foto de mulher com acne ingerindo suplemento alimentar em garrafa de tampa azul.
Legenda: A acne, doença inflamatória das glândulas sebáceas e dos folículos da pele, está associada ao uso de suplementos alimentares.
Foto: Shutterstock.

Os suplementos alimentares, grandes aliados da saúde para ganho de massa magra, já são conhecidos pelos efeitos potencializadores do desempenho físico, apoio à recuperação após treinos intensos e até longevidade. 

Mas, junto aos benefícios, surgem os possíveis efeitos colaterais. Uma das dúvidas mais frequentes entre praticantes de atividades físicas é: os suplementos podem mesmo causar ou agravar a acne?

Entre os suplementos esportivos mais populares no Brasil estão Whey Protein, creatina, BCAAs, termogênicos, pré-treinos e anabolizantes (Veja detalhes da lista abaixo).

Por que suplemento causa acne?

Conforme a médica nutróloga Nathali Oliani*, a acne é recorrente em pacientes que utilizam esses suplementos porque eles induzem a mecanismos como a hiperprodução de sebo e a hiperqueratinização folicular, um distúrbio na pele em que ocorre uma produção excessiva de queratina nos folículos pilosos, gerando uma obstrução dos poros.

Esses fatores contribuem para uma colonização de bactérias, levando a um processo inflamatório na pele.

Quando há esse excesso de sebo na glândula sebácea, gera um ambiente propício para a entrada das bactérias, causando essas lesões que podem ser os comedões, como o cravo branco, o cravo preto, a pápula e a pústula, que causa o processo inflamatório.
Nathali Oliani
Médica nutróloga

A médica afirma que, em alguns casos, é preciso interromper o uso do suplemento para ter uma melhora do quadro da acne, pois apenas reduzir a quantidade ingerida não adianta.

“É importante prescrever com critério e consciência, porque o suplemento existe para auxiliar, só que muitas vezes pode acabar prejudicando e dando reações mais severas, mais graves como a acne”, pontua Oliani.

Veja também

teaser image
Nayana Siebra

Whey protein engorda? Nutricionista diz em que momento o alimento pode ser incluído na dieta

teaser image
Nayana Siebra

Quais suplementos são indicados para o ganho de massa muscular? Veja dicas para alcançar o objetivo

Tipos mais comuns de acne

A acne é uma doença inflamatória das glândulas sebáceas e dos folículos pilossebáceos, de causa multifatorial e com uma ativação precoce da imunidade inata e mecanismos fisiopatológicos correlacionados. 

Entre os tipos mais comuns de acne estão: 

  • Comedogênica (não inflamatória: presença de comedões, os chamados "cravinhos", e de algumas pápulas (bolinhas avermelhadas e endurecidas);
  • Acne papulopustulosa (inflamatória): quando há a presença de lesões com pus, acompanhada de seborreia;
  • Acne nodulocística, que apresenta nódulos e cistos, lesões inflamadas que se expandem por camadas mais profundas da pele;
  • Acne conglobata: forma grave de acne, com nódulos que formam abscessos de pus.

Veja lista de suplementos que podem causar acne

foto de corpo masculino com acne.
Legenda: Os suplementos podem causar uma proliferação de bactérias na pele, levando a um processo inflamatório.
Foto: Shutterstock.

6º lugar: Anabolizantes

Os anabolizantes, usados frequentemente de maneira informal, aumentam diretamente os níveis de andrógenos que causam a hipertrofia das glândulas sebáceas, gerando uma acne severa, geralmente de forma mais acentuada, como nódulo ou cisto resistente. Em geral, as lesões aparecem na região das costas, ombro e peito.

Embora a doença afete apenas cerca de 15% dos usuários, destes, de 40 a 50% desenvolvem a acne do tipo grave.

5º lugar: termogênicos

Sobre os termogênicos, esses suplementos estimulam o metabolismo e oxidação das gorduras. Eles contêm cafeína e podem aumentar os níveis de cortisol e de estresse oxidativo, podendo propiciar a formação de acne.

Há registro de acne em 30% dos pacientes.

4º lugar: pré-treinos

Os pré-treinos contêm estimulantes, no geral a cafeína, que aumentam a liberação de catecolamina, estimulando a produção de sebo indiretamente e favorecendo a produção de acne, explica Nathali Oliani.

Em torno de 45% de usuários de pré-treinos apresentam algum grau de acne.

3º lugar: BCAAs

Esses suplementos são aminoácidos de cadeias ramificadas, como a leucina, ativada via proteína mTOR como o Whey protein, que estimula a síntese proteica e lipogênese, podendo ocasionar a doença de inflamação da pele.

Há registro de acne em 55% dos pacientes.

2º lugar: Creatina

A creatina é um suplemento muito usado não só para melhora de desempenho e de intensidade, mas de força, potência, resistência e até cognição. A especialista detalha que ela aumenta as reservas de fosfocreatina intramuscular, podendo elevar à di-hidrotestosterona (DHT) em indivíduos predispostos à acne.

Cerca de 65% dos pacientes que utilizam creatina possuem acne associada ao suplemento.

1º lugar: Whey protein

Segundo a nutróloga, o Whey Protein é o que possui mais evidência científica sobre o desenvolvimento da acne, desde lesões como os comedões, as pústulas, o cravo branco e o cravo preto. Conforme os estudos, cerca de 85% dos usuários de Whey apresentam algum grau da doença.

"O Whey protein causa um aumento de IGF-1 insulina que vai ativar via proteína mTOR, estimulando as glândulas sebáceas e favorecendo a acne", explica a médica. 

Loading...

* A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) para o Congresso Brasileiro de Nutrologia 2025, em São Paulo.

*Dra Nathali Oliani é médica nutróloga pela Abran, médica do esporte pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina Desportiva (SPAMDE) e cofundadora CEO da Clímica Health Concept.

Assuntos Relacionados
foto de mulher com acne ingerindo suplemento alimentar em garrafa de tampa azul.
Ser Saúde

Qual suplemento dá mais acne? Veja o que diz a ciência

A acne é recorrente em usuários de suplementos devido à produção excessiva de sebo na pele e obstrução dos poros

Raísa Azevedo
Há 1 hora
Fotos de Elayne Costa antes e durante o tratamento contra o câncer de mama
Ser Saúde

Jornalista cearense descobre câncer de mama após toque de gata e celebra fim de quimioterapia

Elayne Costa encerrou primeira fase do tratamento e passará por cirurgia para retirada das mamas.

Mylena Gadelha
10 de Outubro de 2025
Imagem de produtos de beleza para matéria sobre Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

Produtos irregulares não podem ser distribuídos, fabricados ou utilizados

Redação
07 de Outubro de 2025
Grupo de amigos brinda com caipirinhas para matéria sobre intoxicação por metanol
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

O Brasil enfrenta uma "roleta-russa" de casos de intoxicação pelo álcool, que é semelhante ao etanol, mas altamente tóxico para o corpo humano

Luana Severo
03 de Outubro de 2025
Pessoas tomando cerveja para matéria sobre intoxicação de metanol
Ser Saúde

Cerveja também pode ser contaminada por metanol? Padilha diz que é ‘mais difícil’

Ministro da Saúde recomendou que a população evite destilados de origem desconhecida

Redação
02 de Outubro de 2025
Foto de queijo artesanal da Reis e Meio, que foi suspenso pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende comercialização de lotes de queijo artesanal contaminado por bactérias; entenda

O produto é fabricado pela empresa Reis & Melo

Redação
01 de Outubro de 2025
foto de mulher segurando cápsula de protetor solar.
Ser Saúde

Protetor solar em cápsula funciona? Especialista explica efeitos do suplemento

O produto, mais comum nas versões em creme e em spray, tem se popularizado na versão em cápsula nos últimos anos

Raísa Azevedo
30 de Setembro de 2025
Mãos de criança brincam com quebra-cabeça nas cores que simbolizam o autismo
Ser Saúde

Conheça os 4 subtipos do autismo

Os achados ajudam cientistas a personalizar o tratamento

Imagem para uma matéria sobre Doença de Huntington, em que mostra uma médica trabalhando ao fundo
Ser Saúde

Doença de Huntington: entenda o que é, sintomas e como se prevenir

No Brasil, a data para promover a conscientização sobre a doença é celebrada neste sábado, 27 de setembro

Beatriz Rabelo
27 de Setembro de 2025
Matéria sobre lista de cosméticos irregulares apreendidos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista

Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo

Beatriz Rabelo
26 de Setembro de 2025
Duas fotos: à esquerda, Wesley Safadão, homem branco com barba castanha, blusa branca de manga longa e boné preto para trás, ao lado de filho, menino branco de cabelo preto e curto e blusa de time listrada, nas cores vermelho, branco e preto. Wesley segura um celular preto e ambos olham para o espelho. À esquerda, selfie de Mileide Mahieli, mulher branca com blusa de gola longa, e mesmo menino, com blusa branca. Ambos sorriem.
Ser Saúde

Histiocitose de células de Langerhans: entenda quadro do filho de Wesley Safadão

Problema afeta células do sistema de defesa, que passam a se multiplicar de modo desordenado e podem formar lesões, principalmente nos ossos e na pele

Milenna Murta*
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra café e suplementos proibidos pela Anvisa
Ser Saúde

Anvisa suspende whey e café torrado por riscos à saúde; saiba quais

Conforme o órgão, além de o café ter origem desconhecida, fragmentos semelhantes a vidro foram encontrados em amostras

Redação
24 de Setembro de 2025
foto de pessoa com dermatite na mão passando pomada.
Ser Saúde

Dia da Dermatite Atópica: saiba causas, o que agrava e como tratar

Doença crônica é caracterizada pelo ressecamento e vermelhidão da pele

Foto de homem sentindo o próprio mau hálito. Imagem para ilustrar matéria sobre halitose.
Ser Saúde

Mau hálito frequente: Causas, sinais e quando buscar ajuda

Especialistas explicam quando a halitose pode indicar um problema de saúde mais sério

Raísa Azevedo
22 de Setembro de 2025
foto de criança em frente ao espelho aplicando maquiagem no rosto.
Ser Saúde

Skincare infantil: os riscos da adultização das crianças no mercado da beleza

Movimento intitulado "Sephora Kids" tem preocupado especialistas do mundo todo

Raísa Azevedo
19 de Setembro de 2025
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro para matéria sobre câncer carcinoma de células escamosas
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma de células escamosas, câncer de pele diagnosticado em Bolsonaro

A doença normalmente se apresenta como uma mancha ou área da pele elevada e espessa, de cor avermelhada, devido ao excesso de exposição solar

Raísa Azevedo
17 de Setembro de 2025
Coceira na cabeça o que pode ser: pessoa coçando o couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira na cabeça, o que pode ser? Veja causas comuns e quando procurar ajuda médica

Algumas alergias e doenças dermatológicas podem afetar a qualidade de vida do paciente

Beatriz Rabelo
17 de Setembro de 2025
montagem de fotos de azeita Los Nobres e suplemento alimentar Kit-Fit-Turbo, proibidos pela anvisa
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda do azeite Los Nobles, produtos de suplemento alimentar e emagrecedor; veja lista

Produtos possuem composição desconhecida, de origem clandestina, segundo o órgão

Raísa Azevedo
16 de Setembro de 2025
foto de profissional aplicando unha em gel em cliente
Ser Saúde

Esmalte em gel proibido na Europa pode afetar o Brasil? Especialista aponta riscos e orientações

Substância foi considerada cancerígena, mutagênica ou tóxica para a reprodução

Mounjaro em cima de uma superfície, tanto a caixa como a caneta. Imagem usada para matéria sobre novas doses do medicamento que estão disponíveis no Brasil
Ser Saúde

Mounjaro: novas doses chegam ao Brasil este mês por até R$ 3,6 mil

Fabricante afirma que versões terão tratamento mais individualizado

Redação
15 de Setembro de 2025