Qual suplemento dá mais acne? Veja o que diz a ciência

Os suplementos alimentares, grandes aliados da saúde para ganho de massa magra, já são conhecidos pelos efeitos potencializadores do desempenho físico, apoio à recuperação após treinos intensos e até longevidade.

Mas, junto aos benefícios, surgem os possíveis efeitos colaterais. Uma das dúvidas mais frequentes entre praticantes de atividades físicas é: os suplementos podem mesmo causar ou agravar a acne?

Entre os suplementos esportivos mais populares no Brasil estão Whey Protein, creatina, BCAAs, termogênicos, pré-treinos e anabolizantes (Veja detalhes da lista abaixo).

Por que suplemento causa acne?

Conforme a médica nutróloga Nathali Oliani*, a acne é recorrente em pacientes que utilizam esses suplementos porque eles induzem a mecanismos como a hiperprodução de sebo e a hiperqueratinização folicular, um distúrbio na pele em que ocorre uma produção excessiva de queratina nos folículos pilosos, gerando uma obstrução dos poros.

Esses fatores contribuem para uma colonização de bactérias, levando a um processo inflamatório na pele.

Quando há esse excesso de sebo na glândula sebácea, gera um ambiente propício para a entrada das bactérias, causando essas lesões que podem ser os comedões, como o cravo branco, o cravo preto, a pápula e a pústula, que causa o processo inflamatório. Nathali Oliani Médica nutróloga

A médica afirma que, em alguns casos, é preciso interromper o uso do suplemento para ter uma melhora do quadro da acne, pois apenas reduzir a quantidade ingerida não adianta.

“É importante prescrever com critério e consciência, porque o suplemento existe para auxiliar, só que muitas vezes pode acabar prejudicando e dando reações mais severas, mais graves como a acne”, pontua Oliani.

Tipos mais comuns de acne

A acne é uma doença inflamatória das glândulas sebáceas e dos folículos pilossebáceos, de causa multifatorial e com uma ativação precoce da imunidade inata e mecanismos fisiopatológicos correlacionados.

Entre os tipos mais comuns de acne estão:

Comedogênica (não inflamatória: presença de comedões, os chamados "cravinhos", e de algumas pápulas (bolinhas avermelhadas e endurecidas);

Acne papulopustulosa (inflamatória): quando há a presença de lesões com pus, acompanhada de seborreia;

Acne nodulocística, que apresenta nódulos e cistos, lesões inflamadas que se expandem por camadas mais profundas da pele;

Acne conglobata: forma grave de acne, com nódulos que formam abscessos de pus.

Veja lista de suplementos que podem causar acne

Legenda: Os suplementos podem causar uma proliferação de bactérias na pele, levando a um processo inflamatório. Foto: Shutterstock.

6º lugar: Anabolizantes

Os anabolizantes, usados frequentemente de maneira informal, aumentam diretamente os níveis de andrógenos que causam a hipertrofia das glândulas sebáceas, gerando uma acne severa, geralmente de forma mais acentuada, como nódulo ou cisto resistente. Em geral, as lesões aparecem na região das costas, ombro e peito.

Embora a doença afete apenas cerca de 15% dos usuários, destes, de 40 a 50% desenvolvem a acne do tipo grave.

5º lugar: termogênicos

Sobre os termogênicos, esses suplementos estimulam o metabolismo e oxidação das gorduras. Eles contêm cafeína e podem aumentar os níveis de cortisol e de estresse oxidativo, podendo propiciar a formação de acne.

Há registro de acne em 30% dos pacientes.

4º lugar: pré-treinos

Os pré-treinos contêm estimulantes, no geral a cafeína, que aumentam a liberação de catecolamina, estimulando a produção de sebo indiretamente e favorecendo a produção de acne, explica Nathali Oliani.

Em torno de 45% de usuários de pré-treinos apresentam algum grau de acne.

3º lugar: BCAAs

Esses suplementos são aminoácidos de cadeias ramificadas, como a leucina, ativada via proteína mTOR como o Whey protein, que estimula a síntese proteica e lipogênese, podendo ocasionar a doença de inflamação da pele.

Há registro de acne em 55% dos pacientes.

2º lugar: Creatina

A creatina é um suplemento muito usado não só para melhora de desempenho e de intensidade, mas de força, potência, resistência e até cognição. A especialista detalha que ela aumenta as reservas de fosfocreatina intramuscular, podendo elevar à di-hidrotestosterona (DHT) em indivíduos predispostos à acne.

Cerca de 65% dos pacientes que utilizam creatina possuem acne associada ao suplemento.

1º lugar: Whey protein

Segundo a nutróloga, o Whey Protein é o que possui mais evidência científica sobre o desenvolvimento da acne, desde lesões como os comedões, as pústulas, o cravo branco e o cravo preto. Conforme os estudos, cerca de 85% dos usuários de Whey apresentam algum grau da doença.

"O Whey protein causa um aumento de IGF-1 insulina que vai ativar via proteína mTOR, estimulando as glândulas sebáceas e favorecendo a acne", explica a médica.

* A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) para o Congresso Brasileiro de Nutrologia 2025, em São Paulo.

*Dra Nathali Oliani é médica nutróloga pela Abran, médica do esporte pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina Desportiva (SPAMDE) e cofundadora CEO da Clímica Health Concept.