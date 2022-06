Fortalecimento muscular é saída para evitar lesões em atividades físicas, diz ortopedista

Nesta semana, as redes sociais se chocaram com as imagens de um acidente com um atleta de cross training em uma academia de Fortaleza. No vídeo, o rapaz tentava levantar uma barra com pesos, mas não suportou o esforço e acabou derrubando-a nas costas.

Sem mais informações divulgadas sobre a gravidade da lesão, a pedido dos familiares, o box de treinamento do rapaz pontuou que ele deve passar por cirurgia esta semana. Enquanto isso, em publicações nas redes sociais internautas questionaram como evitar lesões desse tipo na prática de atividades físicas.

Segundo o ortopedista especialista em coluna da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Dr. Plínio Linhares, o fortalecimento muscular é um dos fatores mais importantes quando o assunto é fortalecimento de peso, por exemplo.

"Para evitar problemas nesse esporte, é importante, claro, fazer o ganho da mobilidade, fazer uma progressão gradual de carga, algo que já sabemos. Mas diria que o mais importante é fazer um fortalecimento muscular, especialmente no Core, essa região que representa a musculatura central do nosso corpo", diz o profissional, ressaltando o caráter crucial dela para os exercícios de Crossfit.

Lesões no esporte

Apesar do medo comum entre quem não pratica esse esporte, o médico explica que dados mostram incidência menor de lesões do que em outros esportes. "Um terço dos praticantes de cross training terão lesão em algum momento, o que, inclusive, significa uma taxa menor do que alguns outros esportes como a corrida de rua, por exemplo

Nesse sentido, ele aponta, a coluna aparece em primeiro lugar como a região mais afetada, seguida do ombro, depois da perna, do punho e do joelho. Ainda assim, Plínio continua, cerca de 90% dessas lesões são leves e moderadas, enquanto apenas 3% demandam intervenções cirúrgicas.

Legenda: Fortalecimento dos músculos e articulações é importante para qualquer exercício físico Foto: Shutterstock

"Vale lembrar que entre atletas de nível competitivo a chance de se lesionar chega a ser até 5x maior do que em um iniciante, ou seja, é um número considerável a ser pontuado", complementa o ortopedista.

Toda lesão precisa de cirurgia?

Uma das principais dúvidas relacionadas a lesões está relacionada ao que se fazer quando elas acontecem. Conforme declaração do médico, é necessário observar cada paciente atentamente.

"Nem sempre todo tipo de lesão tem indicação cirúrgica, nem mesmo essa do vídeo, por exemplo. Cada caso é analisado levando a individualização de cada paciente. Podemos ver como parâmetros o tipo de lesão, o grau de lesão de nervos do paciente e o grau de instabilidade entre as vértebras da coluna", especifica.

Em relação ao Crossfit, ele reitera, vários fatores podem assegurar a segurança da prática. "O que eu, como médico, recomendo é fazer um ganho de mobilidade, de fortalecimento muscular e ficar atento à progressão de carga, claro sempre tendo o acompanhamento de um profissional capacitado da área.