Dieta do ovo funciona? É saudável? Conheça a prática e entenda os riscos

Com a notícia que tomou conta da Internet de que a musa fitness Gracyanne Barbosa come, por mês, 1,2 mil ovos, alimentar-se à base desse alimento rico em proteína voltou a entrar em discussão. Afinal, vale a pena seguir a dieta do ovo para emagrecer e adquirir um corpo saudável?

De acordo com o médico clínico-geral e especialista em emagrecimento, Ivan Ramos*, o ovo é, em si, um alimento riquíssimo, apelidado pelo médico como “alimento coringa” – “um pequeno animal com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa”, detalha.

Ivan Ramos Médico clínico-geral e especialista em emagrecimento O ovo pode entrar em qualquer refeição. Ele aumenta a saciedade e faz com que você atinja mais rápido as suas necessidades nutricionais do dia. Você tem, em uma pequena bolinha, todos os nutrientes de que precisa

No entanto, Ramos faz o alerta para o exagero do consumo: “Quem quer emagrecer de forma definitiva, em um projeto a longo prazo, não deve fazer apenas o uso do ovo na dieta, mesmo que seja durante uma semana ou mesmo no período curto de 24 horas”.

O que é a dieta do ovo?

Consiste em você consumir ovo como principal fonte proteica em todas as refeições. Esta dieta costumava muito ser utilizada por pessoas que queriam emagrecer de uma forma rápida.

De acordo com a criadora, a autora Arielle Chandler, a dieta do ovo poderia ajudar a emagrecer até 5,5 kg por semana. No entanto, não existe comprovação científica sobre os efeitos dessa opção na perda de peso, além de ser muito restrita em calorias e nutrientes.

“O ovo, por si só, é um alimento completo. Tem minerais, todos os elementos e nutrientes que o corpo precisa para ter saúde: zinco, vitaminas do Complexo B, D, vitamina A, até um pouco de vitamina C, ômega 3, colina e é muito bom inseri-lo numa dieta saudável”, destaca o médico Ivan Ramos.

Legenda: Médico Ivan Ramos afirma que não há informações científicas, até agora, de um limite indicado para ingestão de ovos na dieta

Como funciona a dieta do ovo?

A ideia é incluir o ovo como principal componente da refeição. Porém, o ideal é priorizar projetos de longo prazo em que a pessoa consiga manter a alimentação equilibrada e, assim, emagrecer de forma saudável.

O que pode comer?

No café da manhã e outros lanches, você pode usar uma receita de um ou mais ovos com legumes e vegetais, por exemplo. Já nas refeições, os ovos podem ser acompanhados com porções de frango, carne vermelha ou peixe. Além disso, na dieta do ovo também é recomendado diminuir a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, como algumas frutas e tubérculos, dentre eles batata, macaxeira e batata-doce.

Para emagrecer de forma saudável é indicado que se atinja a meta proteica diária. Por exemplo: uma pessoa com 60 kg, se tem baixo nível de atividade, multiplicaria isso por 1,5, o que chegaria a 90 g de proteína que ela precisa ingerir. O ovo tem, em média, 6 gramas. Então, 90 dividido por 6 e calcula-se quantos ovos por dia ela teria que ingerir para atingir a meta proteica diária. “A meta proteica deve ser atingida com alimentos de origem animal, de preferência, ovos e pode e deve ter vegetais – neste caso, como complemento”, frisa Ivan Ramos.

Entenda os riscos

O médico Ivan Ramos afirma que não há informações científicas, até agora, de um limite indicado para ingestão de ovos na dieta. "Já foram feitas várias pesquisas para identificar se existe esse limite... Antes se preocupava muito com o colesterol. Hoje já se sabe, desde 2015, que o guideline americano retirou o colesterol como nutriente de preocupação. Então, não há perigo em se ingerir ovos em termos de saúde”, ressalta o profissional.

“É possível consumir o tanto de ovos que você achar que precisa para ajudar a atingir as suas necessidades nutricionais por dia. Então, qualquer pessoa pode fazer uma dieta do ovo, mas eu não a recomendo, não por uma questão de saúde em si, mas de sustentabilidade. Essa pessoa não vai conseguir mantê-la por muito tempo", diz o médico. "E, mesmo que se pense: ‘ah, vou fazer uma semana, ou três dias só de ovos’, eu não a indico também porque eu já vi muitos casos de pacientes, [que] inclusive tentaram exatamente isso, e nunca mais conseguiram voltar a comer ovo. Então, você perde um alimento coringa por causa de uma tentativa de emagrecer de forma rápida”, alerta.

O médico ressalta que quem deseja perder peso precisa atingir a meta proteica diária. Ele também questiona: “Talvez Gracyanne atinja sua meta proteica com o número de ovos que come por dia. Isso é sustentável? O que ela conseguiu manter ao longo do tempo pode não ser possível para a maioria das pessoas, as quais possuem outro tipo de necessidade e flexibilidade em suas rotinas. No final, é difícil chegar ao objetivo apenas com um alimento”.

No caso da influenciadora, que tem um alto gasto calórico diário e faz musculação, a meta proteica é muito alta. “Pessoas mais ativas fisicamente, que fazem musculação, apresentam melhores marcadores metabólicos para um emagrecimento mais eficiente e até mesmo agindo para reversão de doenças como diabetes, por exemplo”, acrescenta.

Seja a pessoa mais ou menos ativa, o ideal, segundo o médico, é sempre passar antes pela avaliação de um profissional da área. “As pessoas devem evitar fazer dietas da própria cabeça, pois cada organismo é único. As dicas são válidas, mas os interessados precisam passar pelo médico e pelo nutricionista”, frisa.

*Ivan Ramos é médico, professor e palestrante com mais de 11 anos de experiência na prática clínica, formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) com residência em clínica geral pela Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC). É, ainda, especialista Fellowship em Fisiologia Metabólica Aplicada pelo Instituto Avantgarde São Paulo e certificado em Lowcarb pela Nutrition Network.